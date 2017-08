Impondrán a abusadores en escuelas municipales multa por 5 mil pesos

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante el nuevo ciclo escolar los padres de familia deberán asegurarse de que sus hijos no sean generadores del "bullying", pues de incurrir en esta falta deberán pagar una multa de 5 mil pesos impuesta por la Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM).



Inés Chávez Ruiz, titular de la dependencia, señaló que esta medida busca reducir los casos de abusos escolares entre los compañeros.



“Creo que los niveles de bullying a los que hemos llegado en los últimos tiempos son alarmantes, vemos casos de crueldad en cómo los niños dañan a sus compañeros”, comentó Chávez Ruiz recordando a la menor que se suicidó en el Parque Morelos, quien presuntamente recurrió a esta medida por el acoso escolar del que era víctima.



Hizo un llamado a los padres de familia para que sean conscientes en la escala de valores y el tiempo de calidad que ofrecen a sus hijos, quienes previo a la multa de 5 mil pesos, serán atención para cambiar su conducta.



En caso de que los menores de preescolar, primaria, secundaria o preparatoria practiquen el "bullying" fuera del plantel escolar, la SEPM se valdrá de otras instancias para llamarles la atención.



“El enrejado es el límite que tenemos las escuelas, por eso pedimos el apoyo de los vecinos, a los integrantes del consejo escolar para que nos ayuden, porque es una responsabilidad moral y ética intervenir en esta situación”, dijo Chávez Ruiz.



Por otra parte, informó que las facultades que los maestros recibirán con el Nuevo Modelo Educativo estarán enfocadas en establecer límites de conducta entre los alumnos.



“Los alumnos deben saber que si no cumplen las reglas serán sancionados tipo académicamente o no podrán ingresar a una escuela del Sistema Municipal”, indicó Inés Chávez Ruiz.



Finalmente, la titular de la SEPM recomendó a los padres de familia estar informados sobre la situación escolar de sus hijos y en caso de que sean víctimas o generadores de bullying acercarse a la dirección del plantel.



Tome nota

5 mil pesos es el monto de la multa a la que se harán acreedores los padres de estudiantes que incurran en “bullying”