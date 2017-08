'Algo no se está haciendo bien', advierte el CCE

TIJUANA, Baja California(GH)

El apoyo del Gobierno federal, y en específico del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para el combate a la delincuencia en Tijuana y el Estado no ha sido suficiente, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Kurt Honold Morales.



“Nos llama la atención que en estados como Quintana Roo, Baja California Sur, y Baja California, que no son del partido de él, es donde más delitos están sucediendo, y no estamos viendo acción alguna por parte de él”, manifestó.



Este fin de semana, la cifra de homicidios llegó a mil en Tijuana, el año más violento había sido 2016 con 909 homicidios, pero a este 2017 aún le quedan más de 4 meses.



“Las cifras por sí solas hablan, ya tener mil homicidios en tan poquito tiempo estamos rompiendo todos los récords habidos y por haber, y obviamente aunque estos homicidios sean, la gran mayoría, por guerra entre delincuentes eso no quita que tenemos un problema importante”, señaló.



El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong visitó Tijuana el mes pasado para plantear una estrategia de combate a la inseguridad y se comprometió a regresar en agosto.



“No estamos viendo que el Gobierno federal esté haciendo su trabajo y la culpa la tiene el Secretario de Gobernación, él es el responsable, él es el que aprieta el botón”, afirmó.



Honold Morales recordó que la semana pasada dio a conocer que la problemática de homicidios ya está causando inquietud entre inversionistas nacionales y extranjeros.



“Los homicidios según la estadística como venía ya sabíamos qué iba a pasar, no es que llegamos a mil y ya la cifra nos hace ponernos alerta porque son mil, desde 100 homicidios ya estábamos mal”, aseguró.



El líder de los empresarios dijo que están conscientes que los resultados no se dan de la noche a la mañana, porque la Policía Municipal haga su trabajo, que es un trabajo de coordinación e inteligencia de todos.



“Obviamente el responsable directo aquí en nuestro estado es el Gobernador, pero el Gobernador y la gente de aquí presionaron para que viniera el secretario de Gobernación, vino, y dijo que iba a regresar porque él fue el que implementó una estrategia”, reiteró.



En las calles algo no están haciendo bien, agregó Honold Morales, y por ello persiste el problema.



“Prometió (Osorio Chong) que iba a venir antes de que se acabara el mes para ver resultados de la estrategia que él como líder nacional, y eso realmente eso es lo que más nos preocupa porque al final de cuentas los crímenes son ocasionados por delitos del fuero federal”.