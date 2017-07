Incrementan multas a transportistas

TIJUANA, Baja California(GH)

Aquellos transportistas que no respeten la nueva tarifa oficial que podría entrar en vigor en una semana aproximadamente serán acreedores a multas de hasta 11 mil pesos.



El regidor presidente de la Comisión de Transporte Público, Arnulfo Guerrero León, señaló que con el ajuste no tendrían por qué aprovecharse de la ciudadanía, por lo que las sanciones les “pegarán” fuertemente en su ingreso laboral.



Explicó que junto con la aprobación del incremento, hubo una modificación al artículo 268 Bis del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, el cual dice que cualquier alteración de las tarifas vigentes o la omisión de entregar el boleto de viaje correspondiente, se sancionará con multas de 100 a 150 UMAS, partiendo de 7 mil 546 pesos hasta 11 mil 323.5 pesos.



Las nuevas tarifas



Como fecha tentativa el próximo viernes 28 de julio entraría en vigor el ajuste en la tarifa oficial aprobado en la pasada sesión de cabildo, una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.



Para que la población conozca sobre cuál será el costo de cada una de las rutas se iniciará una campaña de información.



“Se van a dar cuenta que no en todos los casos se dan los aumentos, se van a dar cuenta que en algunos casos es un ajuste hacia la baja de lo que no tenían autorizado”, dijo.