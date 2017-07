Famosos se dan cita en Comic-Con

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Comic Con, la mayor celebración de la cultura popular en todo el mundo, abrió ayer sus puertas en San Diego con el filme "Kingsman: The Golden Circle" como la principal atracción de las primeras horas de la feria.



El cine dominó la jornada inaugural de la Comic-Con de ayer, tras la noche previa del evento que tuvo lugar el miércoles, con las presentaciones por la tarde de las nuevas películas de la plataforma digital Neftlix: "Bright", con Will Smith como protagonista; y la adaptación del manga "Death Note".



Los alrededores del Centro de Convenciones de la ciudad californiana de San Diego se vieron hoy inundados por una riada de seguidores de la Comic-Con, muchos de los cuales vestían "cosplay".



En cuanto a las presentaciones de las primeras horas de la Comic-Con sobresalió la del estudio 20th Century Fox, que no adelantó detalles de "Deadpool 2" pero que sí mostró un fragmento de "Kingsman: The Golden Circle", que se estrenará el 22 de septiembre.



Este acto contó con la participación de los actores Taron Egerton, Halle Berry, Channing Tatum, Colin Firth, Jeff Bridges y el intérprete de origen latino Pedro Pascal.