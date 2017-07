Atienden tarde a 75% de niños con cáncer

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de cada tres niños con cáncer pierde la lucha por no haber sido diagnosticado a tiempo, ya que el 75% de los casos en Baja California son detectados en estados muy avanzados.



El oncólogo del Hospital General de Mexicali (HG), Patricio Batista Gaxiola, explicó que estos menores sólo tienen un 30% de posibilidad de sobrevivir a la letal enfermedad.



El Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), reveló que desde el año 2012 al 2017 se han diagnosticado 344 casos de cáncer infantil, de los cuales 137 siguen en vigilancia.



Los niños en vigilancia son menores que ya les dieron tratamiento y que aparentemente están sanos, pero deben darles seguimiento por cinco años para descartar una recaída, informó la directora de Isesalud, Elba Cornejo Arminio.



Al día de hoy hay 99 niños en tratamiento, Cornejo calificó de lamentable que ocho abandonaron el tratamiento, principalmente para buscar medicina alternativa.



Del total de niños atendidos, 46 son de Mexicali, 224 en el Hospital General de Tijuana y 74 en el Centro Oncológico Pediátrico de la Fundación Castro Limón, se han curado 87 menores y 13 fueron referidos.



La directora del Isesalud desglosó que del total de casos, 57 eran menores en el rango de 15 a 18 años, 89 de 10 a 14 años, 73 de 5 a 9 años y 125 de 0 a 4, por lo que el cáncer infantil suele darse en mayor medida entre los más pequeños.



El 51% son varones y el 49% son mujeres, indicando que es un índice distinto al nacional, el cual consta de un 70% de niños y 30% de niñas, comunicó la doctora Cornejo.



Aclaró que se han dado 136 defunciones desde el año 2012, en lo que va del año 2017 se han dado cinco defunciones, el año pasado hubo 27 muertes en el Estado, precisó Cornejo.



El oncólogo pediatra dijo que en la localidad atienden en promedio de 17 a 18 niños por año, el diagnóstico más reiterado son las leucemias agudas linfoblásticas. Entre los tumores sólidos los más frecuentes están los de músculos, riñones y huesos.



“La tasa de sobrevida es arriba del 63% en el Estado, lo que quiere decir que dos de cada tres niños sobreviven y están en vigilancia”, reveló Batista.



Los que llegan con el cáncer muy avanzado requieren tratamientos más complicados y prologados, por lo que a larga tienen mayor probabilidad de morir o presentar secuelas considerables que mermen su calidad de vida.



Los factores de riesgo en los niños suelen ser genéticos, no necesariamente heredado. Señaló que no hay desabasto para los tratamientos de cáncer en el Estado, ya que desde el año 2007 todos los menores de 18 años son atendidos.



Síntomas



Ganglios, bolitas en el cuerpo, anorexia, dolores musculares, en articulaciones, de cabeza, salida de sangre por la nariz, estrabismo, hígado o bazo crecido, disfonía, fiebre, diplopía, gingivitis, cambio de color en la piel, mareos, petequias, sudoración profusa.



Si los padres hacen caso omiso a estos síntomas, se retarda el tratamiento provocando que las posibilidades de sobrevivir se disminuyan a un 30%, comentó la doctora Cornejo.



Caleb Cienfuegos Rascón, director del HG, dividió al cáncer infantil en dos temas importantes; la leucemia y los tumores sólidos dentro y fuera de sistema nervioso central.



Dijo que hay tres nosocomios en el Estado que tratan el cáncer infantil acreditados ante la Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud a nivel federal, ya que tienen la infraestructura y personal necesario para combatir la enfermedad.



La única forma de elevar las tasas de curación es a través del diagnóstico temprano, sin esto las posibilidades de curación son muy pobres, alertó el director del HG de Mexicali.



La empresa Safe hace el suministro de los medicamentos oncológicos, que pueden llegar a costar desde 100 pesos una ampolleta, hasta 4 mil por una sola inyección, precisó Batista.



La directora de Isesalud hizo un llamado a la comunidad a poner especial atención en la salud de sus hijos, de detectar una anomalía, canalizarlo lo más pronto posible a uno de los nosocomios mencionados.