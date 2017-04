Concluyen paros en Centros de Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

Las consultas médicas se reanudaron en Centros de Salud de todo el estado luego de las asambleas permanentes en municipios como Ensenada y Mexicali, donde se habían suspendido por parte del personal sindicalizado.



El Secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, dijo que el acercamiento que tuvieron este jueves en Ensenada con personal de los Centros, permitió que se levantaran estas asambleas, aunque en este municipio no se interrumpieron servicios, destacó.



Entre los reclamos del personal sindicalizado se encuentra la universalización de los servicios de salud, comentó, algo para lo que no se encuentran preparado.



Otro de los temas fue el abasto de medicamentos e insumos en los centros de salud, que causó en gran medida la suspensión de labores en Mexicali.



“El dinero que se requiere, no es suficiente, no hay recursos, el gobernador lo sabe, el congreso lo sabe”, comentó el funcionario.



De la reunión de este jueves acordaron también establecer mesas técnicas de trabajo para colaborar con los tres sindicatos en sus demandas.



Trejo Dozal dijo que hubo intervención del senador y líder sindical Joel Ayala Almeida para que los paros en los servicios de salud terminaran.



Sobre la situación de Mexicali durante los últimos días del paro en Centros de Salud, la jefa de la Jurisdicción de Salud, Yoloxóchitl Gómez Martínez dijo que el abasto de insumos y medicamentos se encuentra en un 90%.



Informó que hubo centros de salud trabajando al 100% y que en todos los demás se priorizó la atención a pacientes diabéticos, con tubercolusis o casos de urgencias, así como a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.



“No hubo consulta de padecimientos leves, padecimientos que no pusieran en riesgo la salud o la vida de las personas (…), hasta ahorita no tenemos reportado ningún paciente con complicación por no tener la consulta en ese momento”, señaló.