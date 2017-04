Exhorta IMSS a cuidar piel de bebés

TIJUANA, Baja California(GH)

En los bebés de seis a doce meses de edad es muy común la irritación de la piel, principalmente en la zona del pañal.



La directora de la Unidad de Medicina Familiar 32 del IMSS, Imna Edith Arce Pacori, indicó que la dermatitis inicia con un severo enrojecimiento y normalmente no es dolorosa; sin embargo, sin la atención y cuidados adecuados, puede complicarse.



Aclaró que la piel se irrita por no cambiarlos continuamente o el roce, pues la piel de los bebés es más sensible a los detergentes o componentes del pañal, jabones, toallitas higiénicas, además de la presencia de hongos.



Cuando hay ampollas o llagas en la zona, explicó, se requiere atención especializada, pues además de ser dolorosas, podrían convertirse en un problema grave para el bebé.



Arce Pacori señaló que si hay signos de fiebre, salpullido que empeora o no desaparece a los tres días o se propaga al abdomen, espalda, brazos o cara, es fundamental acudir al especialista para un diagnóstico y tratamiento adecuado.



Finalmente, dijo, la mejor manera de prevenir la dermatitis es cambiar el pañal con frecuencia para mantener el área limpia y seca; usar agua o una tela suave de algodón para limpiarlo; y lavarse las manos antes y después de cambiarlo.