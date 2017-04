Muro entre EU y México no funciona: Vincent Kimel

MEXICALI, Baja California(GH)

Un muro entre Estados Unidos y México no funciona y al final habrá más unión entre ambos países, porque Trump tiene una perspectiva que no es la de todos los norteamericanos, expresó David Vincent Kimel.



El doctor en debate de la Universidad de Yale y egresado de la universidad de Harvard, comentó que un muro no funciona para la economía, que deben existir acuerdos e integración entre países.



“Todos somos parte de América, en vez de construir muros debemos construir puentes”, expresó.



El ganador de debates nacional en 2015 en Estados Unidos y Canadá, llegó a Mexicali para ofrecer un taller gratuito sobre la importancia del debate entre personas de negocios y en el ámbito público y demócrata.



Vincent Kimel sostendrá el encuentro con jóvenes en el Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre el sábado 22 de abril a partir de las 9:30 horas.