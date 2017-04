Inseguridad ronda por la Buenaventura

TIJUANA, Baja California(GH)

Constantes robos en y de vehículos y en casa habitación es lo que denuncian los vecinos del fraccionamiento Buenaventura, quienes aseguran que de cuatro años a la fecha se han incrementado los allanamientos.



“Hay muchos robos en estas cuadras, se han metido a mi casa, han robado carros, han robado dentro de las casas”, explicó Javier Flores, residente del fraccionamiento.



El vecino añadió que aunque se han denunciado ante las autoridades los robos, no se ha visto el actuar de la policía, pues los hechos continúan incluso con más frecuencia y no se ve vigilancia a través de rondines.



La señora María Alarcón declaró que su hijo fue víctima de la delincuencia, al quebrarle los vidrios de su automóvil en varias ocasiones y llevarse los artículos que dejaba en él.



Comentó que en una ocasión, una señora mayor, quien acudió a visitar a su hijo, fue golpeada por los delincuentes, quienes al final se llevaron su bolso.



Batallan con basura

María Alarcón señaló que aunque no ha pasado como en otras colonias, donde el servicio de recolección de basura no pasa regularmente, en el fraccionamiento era seguro que recogían los desechos al menos dos veces a la semana.



Dijo que cuando el camión no pasa, llaman a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para saber si pasarán o no; sin embargo, la respuesta suele ser que las unidades están descompuestas.



“Toda la basura la desparraman los perros, en la mañana tenemos que meter las manos, sin guantes ni nada, levantarla para que se la lleven”, dijo.



El mismo comentario hizo la vecina Juanita Sepúlveda, quien destacó que los perros hacen el basurero y todos los días deben barrer las banquetas para tratar de que se vea limpio.



Rellenan los baches

Sobre el mal estado de las calles, María Sepúlveda dijo que entre los vecinos se han unido para tapar los baches con tierra, cemento o escombros para tratar de arreglar un poco.



Juanita Sepúlveda agregó que los hoyos son más peligrosos, pues además de golpear los carros, pueden ocasionar accidentes al tratar de esquivarlos.



“Quiere uno zafarse de un hoyo y de repente viene un carro del otro lado, es complicado porque puede ser peligroso”, finalizó.