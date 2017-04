'Pretty boy' de regreso en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Su sonrisa cautiva a más de una, sus pasos coquetos y sensuales captan la atención de otras y su mirada eriza la piel de cientos de jovencitas que respaldan la ascendente carrera de Maluma.



Este colombiano de apenas 24 años de edad, dos discos en su carrera, algunos reconocimientos como Latin Grammy, Billboard, pone a Juan Luis Londoño en el ojo del huracán.



Por segunda ocasión regresará a Tijuana este 13 de mayo al Estadio Gasmart, la primera vez, seis meses atrás, lo hizo con gran éxito, con taquilla al tope y un público con una entrega total.



La estrella de Maluma es su juventud, y el que a su corta trayectoria, tenga un equipo que le maneje bien su carrera, y de ésta forma, saber jugar un buen ajedrez.



Aunque sus letras ha sido duramente criticadas como “Cuatro babies” por su contenido machista y sexual, este ícono latino y referente del género urbano se ha colado entre los grandes como Thalía, Carlos Vives, Shakira, Ricky Martin, y Wisin & Don Omar, entre otros que le respaldan.



Actualmente su trabajo en México es visto en la primera temporada de “La Voz Kids” como coach, tarea que ya llevó durante 2014 y 2015 en su país.



En el 2011 el tema “Farandulera” empezó a hacer ruido en su natal Colombia, más tarde en el 2012 con su álbum debut “Magia”, Maluma se puso en el eje del gramófono latino como “Mejor artista nuevo”.



Desde entonces y con la llegada en el 2015 de “Pretty boy, Dirty boy”, el reggaeton de Maluma no ha parado de contonearse en los oídos de sus más de 22 millones de seguidores en Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas digitales.



Para saber

“Detrás de Maluma, hay una ser llamado Juan Luis y quiero mantenerlo real, eso es lo que quiero mostrar a mis fans”, dice el cantante colombiano durante una entrevista.



“Arte de los sueños” es la fundación del intérprete que ayuda a niños sin recursos.



Sus giras

Pretty Boy, Dirty Boy World Tour

Maluma In Your Twon



Dato básico

Nombre: Juan Luis Londoño Arias

Fecha de nacimiento: 28 de enero de 1996

Edad: 24 años

Nacionalidad: Colombiano



El cantante

Apodos: Pretty Boy, Dirty Boy, El Pequeño, Predicador For You

Disquera: Sony Music

Albums: “Magia” (2012) y “Pretty Boy, Dirty Boy” (2015)

Sencillos: Borró Casette, Obsesión, La Curiosidad, El Tiki, El Perdedor, La Temperatura y Addicted



Algunos duetos

“El perdedor” con Yandel