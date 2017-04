Necesaria participación ciudadana en problema de inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Es necesaria la participación ciudadana como parte de la solución del problema de inseguridad que aqueja al municipio, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



“Esta situación de jalarlos, invitarlos a que participen es parte de la solución del problema”, dijo.



Lo anterior fue declarado durante el taller para la elaboración del Plan Sectorial de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana.



Al ser cuestionado sobre si no requiere la ciudad un plan de emergencia debido a los más de 80 ejecutados registrados durante el mes de abril, respondió que los talleres que están realizando son considerados de “emergencia”.



Reiteró que solicitará a la federación que aumente el número de conductas que ameriten prisión preventiva.



“Un tipo puede andar con un cañón en la calle, no lo pueden detener y si lo detienen va salir bajo fianza inmediatamente, no hay incidencia, no hay antecedentes penales”, dijo.



Durante el taller, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Mario Escobedo Carignan hizo hincapié que el tema de la inseguridad urge resolverse ante los altos índices delictivos registrados en la ciudad.



“La seguridad pública es un tema de alta preocupación para todos los sectores de la sociedad”, expresó.



Reconoció el trabajo de los tres niveles de gobierno para combatir la violencia sin embargo hace falta mayor esfuerzo a la vez que la ciudadanía debe de participar en el tema.



Por su parte el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua señaló que el objetivo del taller es transformar la Policía Municipal; mejorar la seguridad de los tijuanenses; impulsar la profesionalización y dignificar el trabajo policiaco.



Asimismo, explicó que el programa sectorial comprende el eje de Ciudad Segura, el cual enmarca 5 metas definidas, 17 estrategias y 84 líneas de acción