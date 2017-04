Sin avance en seguridad en la entidad

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la ola de violencia que azota Tijuana, los robos en Mexicali y la liberación de alrededor del 60% de detenidos por delitos de alto impacto, autoridades estatales reconocieron el momento que vive Baja California en materia de inseguridad.



“Me da tristeza decir que en el tema de inseguridad no está mejor que cuando yo entré”, expresó Jonathan Díaz Castro, actual presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.



En el marco de la renovación de este organismo ciudadano, tanto Daniel De la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública Estatal y el propio secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, aceptaron las condiciones de inseguridad en Baja California y los retos que enfrentan.



Tras 4 años en el cargo, Díaz Castro acepta que no se avanzó como se hubiera querido. “Si quieren culparme a mí, pues cúlpenme (…) alguien me dijo, no estoy contento con su trabajo, y le dije, pues yo tampoco, pero no le puedo dedicar todo el tiempo, tengo un negocio que atender”, dijo.



“Este es un trabajo honorario (no hay paga) y a veces le dedicamos mas tiempo y dinero del que deberíamos, con menoscabo a nuestra familia y negocios, no me estoy quejando, que quede claro, me quejo de no haber logrado lo que hubiera querido lograr, o de no poder hacer lo que hubiera querido hacer”, expresó.



Momento de retos

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, reconoció el trabajo y compromiso de Díaz Castro en el tema de seguridad, tras la toma de protesta de tres nuevos consejeros ciudadanos en Seguridad Pública.



Señaló que Baja California vive “momentos de retos” y es necesario “redoblar el esfuerzo y -combatir el mal que nos flagela como sociedad: La inseguridad”.



Rueda Gómez dijo que la renovación en los espacios dentro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública servirá para “redinamizar” la tarea en seguridad pública.



“Van a tener buena tarea los consejeros de Tijuana”, expresó Díaz Castro, al referirse a la ola de violencia que azota a la ciudad desde hace ya más de 3 meses.



Daniel De la Rosa Anaya comentó que los nuevos consejeros deberán “adecuarse a las circunstancias que vive Baja California”.

Pugnas



El secretario de Seguridad Pública afirmó que parte de la ola de violencia registrada en la ciudad de Tijuana se debe las pugnas entre células criminales en la zona costa.



Recordó la etapa de violencia similar, entre 2007 y 2010, cuando grupos de la delincuencia organizada luchaban por el empoderamiento de la ciudad.



“Únicamente la unión, en momentos complicados como los de 2007 al 2010, con los tres niveles de gobierno, es como se viene a resolver en cierta manera en materia de inseguridad”, comentó De la Rosa.



“Se tienen que adecuar las estrategias de seguridad, en este momento hay pugnas que se están generando y causan esta preocupación”, abundó.



Balance

Para Jonathan Díaz Castro, actual presidente del CCSP, hay varias tareas por hacer desde la ciudadanía y autoridades para mejorar la seguridad pública.



Entre ellas, comentó, el tema de adicciones, los programas para atenderlas de manera efectiva y las Cortes de Drogas, para dar seguimiento penal a los casos atendidos por las autoridades.



Sobre el trabajo realizado dijo que se avanzó en la institucionalización del CCSP al conformar los comités municipales, también en la depuración policiaca, el acercamiento con los C4 y la difusión de los indicadores de seguridad.



Inseguridad y Justicia

Daniel De la Rosa Anaya dijo que actualmente existe un 60% de personas que han sido liberadas en menos de un año tras haber sido detenidas por delitos de alto impacto en el fuero federal en Baja California.



Aseguró que se trata de un problema “estructural” que debe de atenderse, para reformar el catálogo de delitos graves para que se imponga prisión preventiva en delitos por los que han sido detenidos.



Según cifras de la Policía Estatal Preventiva, 921 personas fueron detenidas por delitos federales y unas 552 ya se encuentran en libertad bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, aunque en algunos casos, dijo De la Rosa, fueron absueltos.



El secretario de Seguridad Pública explicó que entre los liberados se encuentran líderes de células criminales, como Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”, detenido con armas de fuego en Tijuana o José Luis Mendoza Uriarte, alias “El Güero Chompas”, internado al menos 4 veces en prisiones de Baja California e identificado como líder de una célula criminal.



Tanto De la Rosa, como el director de Seguridad Pública de Mexicali, Ulises Méndez Manuell-Gómez, aseguraron que existe un alto índice de reincidencia en este tipo de personas que son liberadas, pues, según el funcionario municipal, “violenta su medida cautelar y no tienen un modo honesto de vida”.



Renuevan consejeros



Tres nuevos consejeros ciudadanos se integraron al CCSP para el periodo 2017-2021, en un evento protocolario llevado a cabo este jueves en Mexicali.



Se trata de Marina del Pilar Olmedo, Juan Manuel Hernández Niebla y Jesús Alberto Sandoval Franco, quienes se integran a este órgano de consulta y participación ciudadana, elegidos tras la convocatoria publicada el pasado 17 de marzo.



Estos consejeros fueron propuestos por organismos empresariales, instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, respectivamente.



En el evento se entregó un reconocimiento a uno de los consejeros salientes, Pablo Jesús Hernández Reyes. Actualmente el CCSP se conforma de 8 consejeros ciudadanos y 7 gubernamentales.