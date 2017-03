Planean base de ambulancia en la 89

ENSENADA, Baja California(GH)

La delegación Ensenada de la Cruz Roja iniciará la construcción de una base de ambulancias en la colonia 89, con miras de también hacer una unidad pre hospitalaria.



Rubén Rosiñol Monges, Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Ensenada, indicó que la administración anterior donó un terreno de mil 722 metros en las calles Circuito Oriente y Kiliwas.



Señaló que si se hiciera una línea recta desde la colonia 89 hasta el centro de salud más cercano donde se podría atender al paciente son seis kilómetros, pero si se rodean, suben y bajan los cerros son 15 minutos en tiempo.



“Esos quince minutos son una diferencia enorme para la atención de una ambulancia y más para quienes no tienen vehículo y no pueden trasladar a la persona que está pasando por una emergencia”, dijo.



Con la base de ambulancias, comentó, se recortará el tiempo de respuesta a doce minutos.



Rosiñol Monges destacó que aunque en la zona hay dispensarios médicos donde se ofrecen consultas por las mañanas, en casos graves como golpes fuertes, fracturas, esguinces o quemaduras, no hay quién los atienda.



Recordó que la clínica de Valle Dorado dejó de dar servicio médico porque las personas que no tenían recursos comenzaron a acudir al Seguro Popular, pero en el caso de la colonia 89, no hay ningún centro de salud cercano.



El proyecto está valorado en 8 millones de pesos y consistirá en base de ambulancias, consultorios, sala de recuperación, sala de curación y recepción.



Clínica de Valle Dorado será centro de capacitación



Rubén Rosiñol Monges puntualizó que la base de ambulancia en la clínica de Valle Dorado continúa dando servicio las 24 horas del día; sin embargo, buscan también transformarlo en centro de capacitación.



“Queremos llevarnos para allá el plantel de Técnico en Urgencias Médicas y además estar capacitando continuamente a la comunidad”, resaltó.



El Presidente del Consejo comentó también que se enfocarán en la capacitación en el área de desastres a nivel regional, donde se recibirá gente de Baja California y estados vecinos que quieran integrarse.