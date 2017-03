Cabildo votará nuevamente tarifa del transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que el Cabildo de Ensenada rechazara el incremento a la tarifa del transporte público, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, notificó nuevamente a la Comisión de Seguridad, Transito y Transporte para que el tema se suba nuevamente a cabildo y que los regidores que votaron en contra fundamenten su postura.



El Secretario General del Ayuntamiento, Iván Alonso Barbosa Ochoa, informó que el Cabildo tiene hasta el jueves 23 de marzo para resolver el tema-



“El tribunal dice que el dictamen está bien hecho, pero no le quedan claros los fundamentos y los motivos de aquellos ediles que votaron en contra de dicho dictamen, se tendrá que votar de nueva cuenta en cabildo, es un tema que no se debe de tratar desde el punto de vista político, se debe de analizar con base a la situación que está pasando el transporte de Ensenada”, opinó.



Por su parte, el Coordinador de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Ramón Iván Duarte Córdova, consideró que desde el punto de vista jurídico, esto marca un precedente en Ensenada, ya que es la primera vez que el tribunal le pide al cabildo que el voto sea razonado y fundamentado.



“El reglamento de transporte público establece las condiciones que se deben de cumplir para que el ajuste tarifario sea procedente, de esos factores hay cuestiones económicas, sociales e inclusive la misma operación del transporte, por supuesto que hay argumentos para ambos lados, hay factores económicos que invitan a un aumento y otros factores que mitigan el incremento”, planteó.



El regidor puntualizó que tribunal únicamente está solicitando que el tema se vote nuevamente con argumentos sólidos, sin embargo, el sentido del voto de cada regidor puede permanecer igual o cambiar, pero eso dependerá de cada edil.



“Yo no veo ningún inconveniente para que cada uno de mis compañeros y un servidor fundemos y motivemos nuestro voto como lo pide el tribunal”, declaró.