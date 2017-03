Luminarias continúan con fallas

ENSENADA, Baja California(GH)

El viernes 24 de marzo se cumplen los primeros 100 días del 22 Ayuntamiento y aunque el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, afirmó que se ha cumplido la mayoría de las metas, reconoció que el alumbrado público es uno de los problemas que no se han resuelto.



“El mayor rezago ahorita es el alumbrado público, me confíe en que la administración pasada instaló más de 4 mil lámparas, pero la sociedad está intranquila por que no funcionan, se apagan y se prenden, ya nos estamos enfocado en ese tema”, comentó.



El Subdirector de Infraestructura y Servicios Públicos, Faraón Juan de Dios Sarabia Mesa, informó que alrededor del 70% de las luminarias están funcionando actualmente, sin embargo, la empresa que tiene la concesión ya está en Ensenada para revisar los diferentes circuitos en donde están conectadas las lámparas,



El funcionario consideró que gran parte del problema se encuentra en el cableado que es bastante viejo, sin embargo, dijo que no hay un plazo para reparar las luminarias.



“Estamos en proceso de arreglar todo el sistema de luminarias, mentiría si digo en dos meses o tres, no podría precisarlo”, declaró.