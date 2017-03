Suben 300%los terrenos en Valle de Guadalupe

ENSENADA, Baja California(GH)

En los últimos diez años las tierras del Valle de Guadalupe han incrementado hasta en un 300% debido al auge de la Ruta del Vino, señaló Julián Salas Borrell, director de Salas y Asociados Bienes Raíces.



Mencionó que la mayoría de los inversionistas provienen de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cozumel, ya que gracias al incremento de turistas año con año, ven al Valle de Guadalupe como una zona óptima para la instalación de vinícolas, hoteles y restaurantes.



“Hemos notado un incremento muy importante en el precio por metro cuadrado de la tierra en el Valle, varía mucho si el terreno está enfrente de la carretera o si se encuentra cerca de otro proyecto, en general ha subido de un 200% a un 300% el precio en los últimos diez años”, estimó.



El agente inmobiliario refirió que el precio de la tierra en Valle de Guadalupe oscila entre 8 y 40 dólares el metro cuadrado, pero depende mucho de la zona en que se encuentre.



“El promedio general es de aproximadamente 15 dólares el metro cuadrado, hay algunas propiedades que pueden andar en los 6 dólares el metro porque abarcan muchas hectáreas pero también hay propiedades muy pequeñas que están en una parte comercial y que los propietarios piden hasta 50 dólares por metro cuadrado”, explicó.



No obstante, comentó que en muchos casos el precio que se oferta por metro cuadrado está muy por encima de lo que arroja un avalúo, sin embargo, debido a que existe una fuerte demanda por parte de los inversionistas, hay propietarios que optan por establecer precios muy altos en sus propiedades.



“Considero que en algunas zonas el precio de la tierra está sobrevaluado pero si lo comparamos con otras partes de México, posiblemente a los inversionistas no les parece tan alto”, opinó.



Salas Borrel mencionó que gran parte de las inversiones contempladas para el Valle de Guadalupe se han detenido debido al Programa Sectorial que se publico en el Diario Oficial del Estado el 15 de octubre de 2010.



“Por ejemplo, ese programa sectorial contempla que para un hotel se puede construir de una a dos habitaciones máximo por hectárea en algunas zonas, por lo que para un inversionista resulta incosteable, porque invertir tanto en las hectáreas para solamente desarrollar ese número de habitaciones no les resulta atractivo”, señaló.