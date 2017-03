Analizan vender helicóptero de Municipio al Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

El helicóptero de la Policía Municipal técnicamente sí funciona, pero requiere un mantenimiento bastante costoso por el tiempo que ha estado parado, señaló el titular de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM).



El director Ulises Méndez Manuell-Gómez, comentó que en un inicio para echar a volar el helicóptero, requerían de tan sólo 120 mil dólares, pero conforme pasó el tiempo la suma se incrementó a los 500 mil dólares de tan sólo el mantenimiento.



“Con base a las hojas de vuelo de la aeronave, el 12 de enero del 2012 dejó de volar, prácticamente porque se venció el seguro, el cual es un requisito indispensable para que opere”, precisó Méndez.



Cuando quedó parado, necesitaba un mantenimiento al fuselaje cada ocho meses, que llegaba a costar los 100 mil dólares, de ahí se optó por dejarlo parado hasta hoy en día, comentó el director.



Para que lo puedan reparar, requieren un dictamen técnico que llegará en dos meses, lo que los ayudará a decidir si es mejor venderlo o arreglarlo, el costo de venta estimó que no sería mayor a los 200 mil dólares.



Una aeronave nueva les costaría alrededor de 1 millón de dólares, cantidad con la que no cuenta la DSPM, ya que la situación financiera en el Ayuntamiento es crítica, informó el director.



A esto se le suma el costo de contar con un piloto certificado, el cual cobra alrededor de 50 mil pesos mensuales, además del costo de operación de la aeronave, que asciende a 60 mil pesos mensuales.



El dictamen podría obtenerlo en un par de meses, ya que los expertos se aboquen a revisar las condiciones del helicóptero, consideró que es necesaria una aeronave para Mexicali, ya que es una ciudad de 9 mil kilómetros cuadrados en áreas complicadas.



“Hay ciertos días o meses que es necesario, simplemente para que el propio delincuente sepa que la Policía Municipal cuenta con las herramientas necesarias”, platicó el funcionario municipal.



Quieren comprar aeronave



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya, dijo que ayuntamientos pasados, les habían ofrecido la unidad municipal, lo cual no se había logrado por la falta de aprobación del Cabildo.



De la Rosa comentó que ve viable la compra de la aeronave al Municipio, por la coordinación y disponibilidad por parte de la presente administración.



Compartió que en cuanto aeronaves sólo tenían la que se desplomó el pasado lunes 13 de marzo, por lo que no hay una sola unidad para Baja California, es así que ve muy factible la compra si el Municipio está de acuerdo.



“Esto sería en beneficio de la comunidad, pues la DSPM no ha podido echarlo a volar, en esta administración no se ha tocado el tema, pero ya que tengamos los montos de la aseguranza para ver qué podemos adquirir lo hablaremos”, externó.



“Recordemos que el helicóptero se usó para emergencias médicas, en traslados de pacientes, también en los traslados de Protección Civil, su uso era frecuente”, señaló el titular de la SSPE.