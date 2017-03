Deben sancionar a excursionistas irresponsables: Rescatistas

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuando se reporta a un excursionista extraviado a las autoridades, no sólo conmociona a la comunidad, sino que provoca una movilización de las unidades de rescate, en algunas ocasiones todo el operativo se efectúa sin que se amerite.



Esta situación se dio el pasado domingo, cuando un grupo de jóvenes se adentró a la Laguna Salada, tras una falla mecánica de su carro fueron buscadas por organizaciones durante horas, pero ellas ya estaban disfrutando del Cañón de Guadalupe, sin haber avisado al 911.



El titular de Aguiluchos AC, Arturo López, aseveró que la gente no entiende a pesar de que acaban de pasar por una situación bastante grave, haciendo referencia a la tragedia ocurrida el lunes 13 de marzo, donde fallecieron cuatro personas en un rescate.



Pidió que usen el sentido común, pues es muy peligroso adentrarse en zonas peligrosas como la Laguna Salada, El Centinela o La Rumorosa, sin el equipo y conocimientos básicos de supervivencia.



El Gobierno es el responsable de decidir si se debe de sancionar a las personas que movilizan las unidades de rescate, ya sea de Aguiluchos, Bomberos, la Policía u otras instituciones de rescate.



El director de Protección Civil declaró que es importante que haya una mayor prevención a la hora de realizar excursionismo, ya sea a través de los guías y de la misma prudencia de la comunidad.



“Es necesario alertar con letreros por ejemplo, lo cual recaería sobre los guías, principalmente en el sitio del Centinela, que es un lugar a donde suelen ir los mexicalenses”, detalló Antonio Rosquillas Navarro.



“Desde hace 150 años se les recomienda a los choferes utilizar el cinturón, pero siguen sin ponérselo en la totalidad, es lo mismo con las advertencias a la gente”, aseveró el director Rosquillas.



En el incidente de las jóvenes que se fueron a la Laguna Salada, mencionó que no traían cruceta para cambiar una llanta, cuando se sabe que si sales a carretera debes hacerlo con todo lo básico para el buen funcionamiento del automóvil.



“Debes de tener una idea muy clara de si estás en peligro o no, no las puedes culpar por qué tan vulnerables se sienten las personas, lo que necesitamos es capacitar a la gente y a las del C4”, detalló Rosquillas.



Dijo que en Estados Unidos sí se multa a quienes auxilian dentro de los parques nacionales, siempre y cuando no se registraron, pero es algo que tendrían que analizar detalladamente.



Detalló que cuando la ciudadanía sale a estos lugares es imperante que lleven agua, comida, geolocalizador y las herramientas necesarias para reparar alguna avería de un automóvil.



Además deben de indicarles a los familiares, amigos y autoridades a qué hora salen, dónde estarán y cuándo regresarán de nuevo a la ciudad, declaró el director de Protección Civil.



Perjudica a comunidad falsas movilizaciones



El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), mencionó que el mover a grupos de rescate de forma innecesaria está perjudicando a la comunidad, pues estas movilizaciones se pueden requerir para otras emergencias que sí ameritaban un traslado.



Daniel de la Rosa Anaya mencionó que más que sancionar debe de haber una campaña de concientización, lo que implica que todos los bajacalifornianos se pongan de acuerdo en lo que quieren, es decir la seguridad.



“Cuando no hay una reacción inmediata de las autoridades ante los llamados, la gente se molesta, pero muchas veces es porque se distrajeron con falsas alarmas”, concluyó el secretario de la SSPE.