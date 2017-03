Policía duplica infracciones a automovilistas

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante la segunda etapa de la campaña “Tijuana responsable”, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad (SSPM) han aplicado 4 mil 946 infracciones a automovilistas que no respetaron el Reglamento de Tránsito.



Respecto a lo anterior el subdirector de Tránsito Municipal, Edgar Francisco Castillo Fraga, informó que en el mismo periodo del año 2016 fueron aplicadas 2 mil 491 multas.



Tales infracciones son debido a que los conductores infringen lo señalado en el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tijuana, poniendo en peligro no solo su vida, sino la de quienes transitan a su alrededor.



Las principales faltas al Reglamento de Tránsito son no utilizar el cinturón de seguridad, manejar a exceso de velocidad y usar el teléfono mientras se conduce.



De acuerdo a las estadísticas de la corporación en aproximadamente 52% de accidentes viales que involucran a peatones, la responsabilidad es de estos últimos.



Disminuyen decesos



La dependencia municipal informó que en comparación con el año pasado las muertes a causa de percances automovilísticos han disminuido un 18%.



Con estas acciones preventivas, indicó, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM) busca disminuir los accidentes automovilísticos y con ello salvar vidas de personas inocentes. Por lo anterior, se hace un llamado a los conductores y peatones y tomar medidas preventivas, apuntó.