¡Julieta cantará hasta el Rusia!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Julieta Venegas debutará en Rusia.



La cantante actuará por primera vez en el Izvestia Hall, de Moscú, durante las presentaciones en Europa de su Parte Mía Tour.



"A mí me intriga mucho porque es nuevo para mí ir con un trío e ir a Rusia. Ahí sí que me gusta no saber qué va a pasar.



"Soy muy fan de Rusia, de su historia y de la Segunda Guerra Mundial. Soy muy fan pero nunca se me hubiera ocurrido que iba a ir. Sí va a ser todo un evento para mí ir", dijo la cantante en entrevista.



Pero lo que más emociona a la intérprete de "Andar conmigo" es que será una serie de shows que hará únicamente con un par de músicos más.



"Más que nada, estoy muy intrigada de cómo van a ser estos shows. Estoy bastante entretenida con esto porque no es una cosa rutinaria... ¡para nada!



"Es salirnos completamente de lo que ya conocemos y hacer algo que no sabemos cómo va a ser. Eso me gusta mucho", agregó.



A finales de marzo, la intérprete viajará al Viejo Continente para una serie de shows en países como España, Francia, Suiza e Inglaterra.



"Hay unas partes de Suiza que no conozco y tampoco conozco Moscú, a donde también vamos a ir. En España hemos estado bastante, así que vamos a repetir lugares.



Ya fuimos a París y Londres, pero a Londres fue hace mucho y París como unos tres años", contó la tijuanense.



Los conciertos serán en recintos pequeños y sesiones más íntimas sin una gran producción, por lo que reconoció ha tenido que repensar los shows.



"Es flexibilizar un poco el cerebro y eso está bueno. Salirte de tu zona de confort, de qué sales con todo un grupo, que ya sabes qué esperar", dijo Venegas.



Ella y dos músicos



Irse de gira únicamente acompañada de dos músicos le intriga, pero no le preocupa, sostuvo, porque entre ellos son capaces de tocar distintos instrumentos para acompañar los temas.



"Yo podría salir con piano o guitarra sola. Los tres músicos que vamos somos multiinstrumentistas, podemos tocar de todo. Eso es muy divertido y nos da muchísima flexibilidad de qué hacer en cada canción.



"No es una base de bajo, batería y yo, sino que alguien toca un poco el bombo, los teclados y la guitarra, pero también canta. Creo que va a estar muy divertido", añadió la intérprete.