Disquera demanda a 'Luismi'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Además de ser uno de los mexicanos más exitosos, Luis Miguel carga con deudas millonarias.



El cantante, quien ha enfrentado demandas de un ex mánager y compañeros del espectáculo como Alejandro Fernández, sumó otra de parte de su disquera, publicó El País.



El cantante ahora tiene una deuda de 3.6 millones de dólares con Warner Music, empresa con la que ha acumulado más de 100 millones de discos vendidos en toda su carrera.



Con esta, son cerca de 12 millones de dólares los que el artista debe liquidar. Aunque no se especifican los motivos del pleito legal, documentos confirman la deuda.



Luis Miguel admitió en el escrito, al cual El País tuvo acceso, que tiene eso pendiente desde el 2014 y que llegó a un acuerdo para retrasar la fecha del pago hasta el 30 de noviembre de 2015.



Sin embargo, este nunca se produjo y se ve obligado a asumir la demanda de la empresa de discos.



Además de esa, existe otra de 7 millones de dólares que le pide Alejandro Fernández por una prometedora gira conjunta que nunca se hizo.



Por si fuera poco, está una más de su ex mánager William Brockhaus, de un millón y medio, que ya le ha costado el embargo de su Rolls Royce negro.



“El Sol” intenta asomar estratégicamente la cabeza para mostrar que sigue vivo, después de una reclusión de casi un año. Pero los tropiezos le están costando al divo de la canción mucho más de 13 millones de dólares: La erosión terminal de su valiosa imagen, que no será fácil de resucitar.



