Transportistas exponen crisis en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Antes de que el cabildo tomara la decisión de no incrementar la tarifa del transporte público, el Presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime), Armando Gutiérrez Guerra, expuso la situación crítica que atraviesan las empresas de transporte.



“La situación que impera en estos momentos en el transporte es crítica, nosotros entendemos lo que han vertido algunos sectores de la sociedad respecto a la situación económica, nosotros queremos hacerles ver que también nosotros somos ciudadanos y sufrimos los embates de los incrementos”, expresó.



Gutiérrez Guerra señaló que actualmente tienen un 14% de las unidades fuera de servicio, debido a que la situación económica de las empresas no les permite arreglarlas.



“Esto ya cayó en un nivel en el que nunca habíamos caído, en los años que tenemos como transportistas nunca habíamos estado en está situación tan pésima en la que estamos y sabemos que no se van a arreglar las vialidades de la noche a la mañana”, señaló.



No obstante, luego de que el cabildo en pleno votó en contra del incremento de la tarifa, el Presidente de la Utime no quiso dar declaraciones al respecto y únicamente mencionó que se reuniría con sus compañeros transportistas para tomar una decisión sobre las acciones que llevarán a cabo en los próximos días.