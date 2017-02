Inversiones en Ensenada siguen igual: Copreen

ENSENADA, Baja California(GH)

Tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para los inversionistas que establezcan proyectos en México, el director de la Comisión de Promoción Económica de Ensenada (Copreen), Andrés Campos González, puntualizó que las inversiones siguen llegando al puerto.



Campos González aclaró que aún no hay disposición oficial alguna que limite la inversión en México, y aunque sí hay un ambiente de incertidumbre, los proyectos continúan llegando al puerto.



“El dólar sigue representando una gran oportunidad de inversión y nuestra mano de obra sigue siendo igual de calificada, nuestra estabilidad laboral sigue siendo la misma y creo que esto no cambiará hasta que sea oficial”, expresó.



Para el primer semestre del año, dijo, se tiene contemplado promover al puerto en el sur de California, sitio que todavía representa una mayor oportunidad para inversiones locales.



Resaltó que por el momento se encuentran trabajando en el plan de trabajo para el segundo semestre de 2017, en el que podrían promover las virtudes del municipio en países asiáticos, europeos e incluso en el Medio Oriente.



Se buscan actividades que utilicen menos agua

En cuanto a la problemática del agua en el municipio, Campos González señaló que deben valorarse las vocaciones naturales de cada región.



“Tenemos que ir tras las industrias que no dependan del uso del agua, como la de confecciones o de ensamble; actividades que no requieran de gas natural o de agua”, indicó.