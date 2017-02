Recomiendan evitar ingreso a las playas

TIJUANA, Baja California(GH)

Por las recientes lluvias registradas en la región se recomienda a la ciudadanía evitar el ingreso a las playas de la región por los siguientes días, anunció Silvia Chávez, titular de la Unidad Regional de Protección contra Riesgo Sanitario.



Mientras que en la zona de playa de San Diego, las autoridades norteamericanas instalaron un cerco sanitario por los siguientes días, señaló que en Tijuana por el momento no existe una alerta similar.



“Es recomendable que la ciudadanía evite ingresar al agua, pero no existe una alerta. La recomendación se hace por el arrastre de basura hacia el mar que se deriva de las lluvias”, declaró.



Cada que concluye una jornada de lluvias, se extiende la recomendación por un promedio de dos a tres días para que la población evite el ingreso al agua, al detectarse que el arrastre de basura de los arroyos de la ciudad desemboca en la zona de las playas.



Indicó que por el momento no se han detectado niveles de contaminación en la parte de Playas de Tijuana, que requiera un restricción inmediata del uso recreativo de la zona.



Compartió que será en el próximo mes de marzo cuando retomen los monitoreos constantes en las playas de la región, para garantizar que no exista riesgo para la salud de los tijuanenses en el periodo vacacional de abril.