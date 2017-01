Rescatan bomberos a bebé y dos adultos de siniestro

TIJUANA, Baja California(GH)

Caso registrado en el fraccionamiento Hacienda Casa Grande esta tarde, y atendido oportunamente gracias al llamado a la línea de emergencias 9-1-1.



Dos personas adultas y un bebé de un año de edad fueron rescatados por elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, al ser sacados con vida de las llamas en el fraccionamiento Hacienda Casa Grande, esta tarde de sábado.



Tras darse a conocer un reporte al 9-1-1, sobre un siniestro en el lugar, acudieron unidades de Bomberos de la Estación 3, e ingresaron a una casa de dos niveles en la privada Montesillos para sofocar las llamas.



Por medio del trabajo en equipo, los bomberos sacaron del segundo piso de la casa en llamas a dos personas, un hombre y una mujer adultos, quienes sufrieron quemaduras de segundo grado; además de un bebé de un año de edad que tuvo quemaduras y sufrió paro cardiorespiratorio.



Atendieron también en el lugar a una mujer que trató de sacar al niño de las llamas, pero no pudo a causa del denso humo, quien después agradeció a los elementos de Bomberos por el trabajo realizado, al considerar que de no ser por ellos el pequeño posiblemente no habría salvado su vida.



El bebé fue canalizado a un hospital del IMSS para ser atendido, mientras que los adultos fueron llevados al Hospital General y al hospital de la Cruz Roja.



La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM) reitera su llamado a la ciudadanía para que en caso de alguna emergencia por incendio hagan el reporte llamando al número telefónico 9-1-1, para su atención inmediata.