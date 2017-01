Cientos de personas expresan rechazo a Trump en San Diego

SAN DIEGO, California(GH)

Al igual que en otras ciudades de la Unión Americana, centenares de personas se sumaron a las protestas contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diferentes áreas de San Diego, este viernes.



Una de las más grandes concentraciones se registró en el parque Balboa a alrededor de las 12:00 horas, donde cerca de 300 personas se reunieron para luego marchar hacia el centro de San Diego.



Luego de la marcha por las calles de la ciudad, los manifestantes se reunieron en un mitin frente al edificio del gobierno federal en San Diego, donde estuvieron por aproximadamente una hora bajo la lluvia coreando consignas con bocinas y exhibiendo pancartas de rechazo al magnate inmobiliario.



La mayoría de los letreros estaban escritos en inglés, pero también había algunos escritos en español con mensajes como “Todos unidos contra el racismo”.



Abogan por la unidad

“Es importante que los ciudadanos estadounidenses estemos activos en contra nuestra opresión pero también por las repercusiones que se tiene a nivel mundial, aunque nos guste o no, somos ciudadanos globales y tenemos una responsabilidad con el mundo”, comentó una de las participantes de la marcha, Andrea Domínguez.



La marcha y mitin fueron organizados por los integrantes de Respuesta San Diego, un grupo que fue creado en noviembre del año pasado en respuesta al resultado de las elecciones presidenciales del 2016.



“Nos fue bien en el evento, muchas personas no llegaron porque estaba lloviendo pero tuvimos entre 200 y 300 personas participando, queremos empezar con el primer día que inicia Trump como presidente para mostrar que no estamos de acuerdo con su mensaje y con las personas que él puso en puestos políticos”, dijo Abel Macías, uno de los integrantes de la agrupación Respuesta San Diego.



Critica bloque demócrata

Integrantes del bloque de congresistas hispanos demócratas se manifestaron contra el discurso de investidura de Donald Trump.



“No ofreció una visión a futuro. Reiteró una filosofía aislacionista que va contra los principales valores estadounidenses”, dijo la congresista por Michelle Lujan Grisham, cabeza del bloque.



“Continúa azuzando los temores de la gente, y al hacer eso amenaza a la posición global de Estados Unidos”, advirtió.