Reciben sus premios ganadores de Sorteo Navidad Calimax

TIJUANA, Baja California(GH)

Los 25 afortunados de Navidad Calimax recibieron ayer sus automóviles Nissan Versa 2017, la lluvia no fue impedimento para que celebraran a lo grande.



"Me siento muy feliz, es la primera vez que me saco algo pero sí participo todos los años", platicó Juan Antonio González Arredondo, ganador de Tijuana.



La entrega se realizó en el Centro de Distribución Calimax, donde los ganadores estuvieron acompañados de sus seres queridos.



"Metí boletos cada semana, los de cada sábado que vamos, fue increíble, no lo creía, muy feliz, la suerte es de todos, hay que tener fe", agregó Antonio.



Rosa Palomino, residente de Rosarito, también ganó un auto último modelo.



"Siempre compro mi mandado en Calimax, cada año meto boletos y ahora me tocó la suerte", comentó.



"A veces uno piensa que son puras mentiras, pero a mí me decía la gente que no perdiera las esperanzas", agregó.



El gerente de Mercadotecnia de Calimax, Luis Fernando Ortiz Marroquí, especificó que de los 25 ganadores 12 son de Tijuana, 5 de Mexicali, 4 de Ensenada, uno de San Luis Río Colorado, uno de Tecate, uno de Rosarito y uno de Sonora.



"La preferencia de los clientes nos ha llevado a hacer este tipo de eventos para reconocer la lealtad que durante 70 años nos ha apoyado", detalló.



El sorteo Navidad Calimax se retomó en 2014, explicó, luego de diez años en los que no se realizó.



"Tenemos más de 100 sucursales, lo único que les pedíamos es que si llegaban a consumir 250 pesos con su Tarjeta Club se les daba un boleto e hicimos un tiraje de más de 3 millones de boletos", apuntó.



Cada carro tiene un valor aproximado de 250 mil pesos, informó Ortiz Marroquí.



GANADORES

12 Tijuana

5 Mexicali

4 Ensenada

1 SLRC

1 Tecate

1 Rosarito

1 Sonora