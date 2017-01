Permanece dólar estable ante transición en EU

TIJUANA, Baja California(GH)

El peso no se vio afectado con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, informó el presidente de Centros Cambiarios, Carlos Leos Martínez.



"Cerramos la jornada sin llegar a los niveles que habíamos estimado, que era una depreciación entre el 10 y el 15%, lo cual estira en un precio de los 23 o 24 pesos por dólar, no se cumplió hasta el momento", señaló.



En promedio el dólar se vende entre 21.50 y 21.70 pesos en casas de cambio de la ciudad, especificó Leos Martínez.



"Este año hemos estado bajo un ataque especulativo, el peso ha perdido mucho terreno frente al dólar desde que inició el 2016 y ayer esperábamos ver que reiterara sus promesas de campaña", dijo.



Ayer cuando Trump firmó la renegociación del Tlcan, indicó, los mercados financieros ya habían cerrado y por eso no se vio reflejado en el tipo de cambio.



"Esperamos para el día lunes alguna reacción respecto a estas últimas declaraciones, de momento tenemos una tregua para el peso", afirmó.



El presidente de Centros Cambiarios enfatizó que la alerta sigue vigente ante los detalles de las acciones de gobierno de Trump que impacta a México.