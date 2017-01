Confía IP que Trump cambie su discurso

TIJUANA, Baja California(GH)

El discurso de Donald Trump al asumir la Presidencia fue populista y nacionalista, y sin cambiar su tesis electorera, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez.



"No se ha movido de su posición de regresar, según él, los empleos a los Estados Unidos, pero vamos a ver qué es lo que la economía demanda porque el juego de todo esto se llama competitividad", manifestó.



"No nos mencionó, pero habló de la frontera y yo creo que no se refería a la frontera con Canadá sino a la frontera con México, al hablar de la seguridad y todos esos temas que no solo a ellos les competen, a nosotros también", añadió.



La economía entre México y Estados Unidos, dijo, es complementaria para juntos ser más competitivos.



"Tarde que temprano los norteamericanos seguramente van a tener que rectificar y darse cuenta que México no compite con ellos, sino por el contrario, fortalecemos una economía regional", sostuvo.



Trump afirmó ayer la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), ante ese escenario adelantó que el 25 y 26 de enero habrá reuniones en Washington donde México estará representado por el secretario de Economía y el de Relaciones Exteriores.



"Vamos a ver qué, en la formalidad y en la agenda de ambos países, nos proponen, seguramente la revisión del Tratado de Libre Comercio que es un hecho, lo prometió y lo ratificó", señaló el líder empresarial.



Los mercados financieros, refirió, desde que ganó la elección cobraron factura por la incertidumbre que se ha generado, por ejemplo, la depreciación del peso.



"Solo hago votos porque la incertidumbre y la especulación que ha generado la llegada del nuevo Presidente no lo sigan reflejando los mercados", puntualizó.