Está la oportunidad de fortalecer mercado interno

MEXICALI, Baja California(GH)

La entrada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos ofrece una oportunidad a México para fortalecer el mercado interno, ampliar su relación comercial internacional a otros países y mantener la relación de seguridad con el vecino país.



Fueron parte de los puntos de coincidencia en el panel desarrollado por LA CRÓNICA con los ponentes Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra; Roberto Valero Berrospe, analista económico y Francisco Fiorentini Cañedo, empresario y ex presidente de Coparmex.



Resaltaron como positivo que durante el discurso inaugural de Trump, no se mencionara a México, y como posible error la intención del proteccionismo interno.



El discurso de Trump



El primer discurso oficial de Donald Trump como presidente de Estados Unidos destacó el fomento a los productos nacionales y el fomento al empleo que son necesidades porque cuentan con más de 40 millones de pobres, explicó Valero Berrospe.



El analista económico y presidente del Centro de Estudios Económicos, explicó que la política norteamericana buscará corregir dicha situación que no se repetía desde la Segunda Guerra Mundial.

Mientras que México debería también hacer lo mismo, pensar al interior.



Francisco Fiorentini Cañedo calificó el discurso inicial como populista, al mantener y esclarecer el discurso que utilizó en campaña y el cual lo hizo ganar, con la promesa de que la gente es quien llega al gobierno.



“Además usó un discurso mesiánico que incluso pidió a Dios lo guíe para tomar las mejores decisiones, así como un discurso moderado”.



Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra marcó el discurso oficial como populista, ofreciendo las palabras que la gente quería escuchar.



“Habló de proteccionismo, eso nos debe de preocupar a nosotros porque al cerrar las fronteras, no sólo afecta a México sino también a Estados Unidos…”



“La globalización ha permitido que les vaya mejor a las economías globales, mejor para exportar e importar, por eso difiero con que le irá mejor a Estados Unidos con el proteccionismo”, señaló.



También dijo que es positivo que no hubiera mencionado a México, y resaltó que presentara un discurso más serio sin referencias a burlas y ofensas.



Los primeros 100 días



Estados Unidos ya no es la economía potencia como sucedía hace 30 años, actualmente hay otro actores sumados como China o Alemania e incluso la zona europea que generan el 20% del Producto Interno Bruto mundial, detalló Roberto Valero Berrospe.



El analista económico precisó que en los primeros 100 días se valoran las políticas a seguir en el vecino país, pero México tiene que diversificarse.



“No divorciarse de Estados Unidos pero sí diversificarse y fortalecer el mercado interno, con más infraestructura, dejar de lado la mano de obra barata, impulsar la gente calificada para ser más competitivos”, comentó.



En Estados Unidos el mercado se está quedando sin mano de obra por la baja tasa de crecimiento demográfico, pero que se ha respaldado por el flujo migratorio.



“Trump al ver todas las variables del país deberá considerar los temas”, explicó.



Francisco Fiorentini Cañedo detalló que México debe impulsar a su favor el tema de seguridad, garantizar ser el vecino que salvaguarde el flujo de terrorismo y negociar paquetes completos en la intención de Estados Unidos de analizar el Tratado de Libre Comercio.



“Estados Unidos no puede darse un tiro de pie aislándose de todos”, comentó el empresario.



Un punto que precisó, es que Donald Trump deberá seguir con sus discursos de “Make America Great Again” pero que debe analizar factores macroeconómicos que también las empresas observan.



Por ejemplo que Ford cumplió con regresar 700 empleos a Estados Unidos pero simultáneamente seguirá invirtiendo y expandiéndose en Celaya y Hermosillo en México.



El presidente de Estados Unidos, explicó, podría analizar aplicar impuestos sancionadores pero limitado porque son parte del acuerdo entre los países de la OCDE.



“Si se aíslan del mundo tendría que romper con el mundo entero o los 137 países que integran la OCDE y que no le permiten cobrar más del 2% de intereses entre países…”.



“Con eso rompería con el mundo en relaciones internacionales, aunque puede aplicar deducciones, donde en Estados Unidos permita que la compra de un auto manufacturado en el país sea deducible al 100% y uno importado no”.



Juan Ignacio Gallego Topete, puntualizó que México debe aprovechar para ser más y mantener la competitividad actual que es afectada por los movimientos al alza de gasolina, gas, impuestos, entre otros factores.



“Debemos trabajar en la relación binacional y mantenernos competitivos, enfocarnos en la frontera en los temas de maquila y la industria de exportación y cuidar el mercado de exportación de todo el país”, puntualizó.



El terrorismo



Donald Trump afirmó que erradicaría el terrorismo islámico de la faz de la Tierra, frase que también fue considerada como populista, detallaron los panelistas.



Juan Ignacio Gallego Topete dijo que el comentario es populista porque además señaló que están siendo protegidos por las fuerzas militares y por Dios.



“Les da la certeza a la gente de Estados Unidos que van a estar protegidos de las amenazas externas militares y de atentados, porque la lucha contra el Estado Islámico ya se viene realizando desde antes…”.



Por su parte, Francisco Fiorentini Cañedo dijo que una de las grandes asignaturas pendientes de Obama fueron las políticas exteriores como el conflicto en Siria y el haber permitido crecer el Estado Islámico.



“Fue parte de un descuido en la forma que Estados Unidos llevaron la política internacional, el nuevo discurso de Trump es parte de lo que la gente quiere escuchar y abre un tema importante para México para asegurar que no va a entrar nadie para atentados en suelo norteamericano”, comentó.



En datos



-El tipo de cambio del peso ante el dólar se mantiene con un techo de 25 pesos.



-La volatilidad lo mantendrá alrededor de los 22 pesos en ventanillas bancarias.



-Con la entrada de Donald Trump, no hubo un brinco en el tipo de cambio.



