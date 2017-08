'Dreamers' conocen sus raíces

TIJUANA, Baja California(GH)

Por más de 20 años Ana se conformaba con imaginarse cómo eran físicamente sus abuelos mientras hablaba por teléfono con ellos.



Llegó a Estados Unidos cuando tenía tan solo un año de edad y no regresó a México hasta hace dos semanas, cuando por fin conoció a su familia.



“Siento que es muy bonito venir y conocer tus raíces, ponerle un rostro a esa voz que escuchabas al otro lado del teléfono en las fechas especiales. Ellos me mostraron el pueblo donde nací y de donde son mis padres, incluso pude ver fotografías de mis papás cuando eran niños”, compartió la joven.



Ana, de 23 años de edad, fue parte del grupo de 25 ‘dreamers’ que con un permiso especial tuvieron la oportunidad de pasar cerca de 20 días en México, ya que esta la fecha, a pesar del tiempo vivido en la Unión Americana, no ha regularizado su residencia.



Las razones



“Estos jóvenes pasaron cerca de 20 años en Estados Unidos, sus padres los cruzaron muy pequeños y nunca volvieron a su país de origen. Este viaje es una oportunidad para que conozcan el País de donde son originarios y refuercen esos lazos con sus familias”, explicó Armando Vázquez Ramos, académico de la Universidad Estatal de California.



Detalló que este es el sexto grupo de jóvenes que en los últimos tres años visita México con un permiso especial para asistir a un curso académico, pero primero se les da la oportunidad de pasar 12 días con sus familias.



Anteriormente los grupos realizaban la parte académica del viaje en la Ciudad de México, por lo que esta es la primera ocasión en la que el grupo de dreamers visita Tijuana, y las actividades académicas se llevaron a cabo en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte.



Ayer los dreamers concluyeron su seminario con un recorrido por los sitios más emblemáticos del fenómeno migratorio en la ciudad, como el Muro en Playas de Tijuana, las casas para migrantes y el asentamiento de extranjeros conocido como Little Haiti.