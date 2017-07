Vandalizan primaria en Santa Fe

TIJUANA, Baja California(GH)

Para los padres de familia de los niños que asisten a clases a la primaria Jesús Mora Herrera en Santa Fe ha sido una molestia ver que a cada rato los vagos del área se ponen a rayonear la fachada de la escuela.



Aunque los directivos de la institución se han encargado de dar constante mantenimiento a los muros dañados, para los vecinos cercanos es una molestia ver que los vándalos hacen daños de forma frecuente.



“No solo en temporadas de vacaciones pasa esto, hay veces que los fines de semana amanece graffiti por todos lados, uno no se queja tanto pero si es desagradable”, indicó Isabel Solís, residente del área.



Pese a que han querido montar guardias para poder llamarles la atención a los responsables, no ha sido posible identificarlos, pues siempre acuden durante las noches y nadie alcanza a darse cuenta cuando llegan.



“Como en la parte baja de la calle Turín no es mucho el tránsito, es más fácil para los delincuentes hacer lo que les da su gana y que no los vea nadie”, señaló la madre de familia.



Incluso son los mismos papás los que en ocasiones se organizan para limpiar los rayones, pues son los que más se involucran en que las condiciones donde estudian los menores sean ideales.



“Se han hecho reuniones con la mesa directiva para organizar todo, pero es muy enfadoso tener que lidiar con esto, porque los vagos de plano no encienden lo que afectan las ‘gracias’ que hacen”, agregó la también comerciante.



Por otro lado, en una ocasión las patrullas que rondan la zona para vigilar ya detuvieron a dos jóvenes en el momento en que empezaban a pintar con spray una de las paredes de las instalaciones.