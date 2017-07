No hay registro de denuncias por cobro piso en BC: Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay ni una denuncia de cobro de piso en el estado de Baja California, aseveró el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, luego de que comerciantes manifestaron la presencia de dicha actividad ilícita en Tijuana.



Comentó que las personas que externaron dichas declaraciones se están confundiendo, ya que se trató de llamadas de extorsión, provenientes de cárceles de otros estados de la República Mexicana.



Dentro de esas llamadas los delincuentes están procediendo a través del miedo, señalando que son parte de diferentes carteles del narcotráfico, pero no es más que una llamada de extorsión, aseguró el Jefe del Ejecutivo del Estado.



“Porque no podemos confundirnos con estas llamadas que dicen que son del cartel de Jalisco a cualquier empresa o ciudadano, e identificarlo como un cobro de piso, es una llamada de extorsión y para eso tenemos un programa muy importante”, detalló.