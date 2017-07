Transformers llega este día a las pantallas

TIJUANA, Baja California(GH)

El último caballero de la noche llegará este viernes, la quinta entrega, y dicen, la última de “Transformers” que tendrá una batalla por la supervivencia entre la raza humana y los famosos robots.



Paramount Pictures trae de nuevo el trabajo de Michael Bay, en la dirección, la trama que destaca al Optimus Prime desaparecido, a Bumblebee, un lord inglés, y a una profesora de Oxford, quienes desean saber por qué los Transformers siguen llegando a la Tierra.



Con la frase de “Para salvar el futuro, debemos destapar el pasado” llega el actor Anthony Hopkins, caracterizando un lord, que se aprecia en uno de los tráilers.



Con menos de tres horas de duración, el filme recibe de nuevo a Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson y John Turturro.



Transformers

El último caballero

Estreno: 21 de julio 2017

Dirección: Michael Bay

Género: Acción, Ciencia ficción

Música: Steve Jablonsky

Protagonistas: Mark Wahlberg, Gemma Chan, John Goodman, Anthony Hopkins, Stanley Tucci y Josh Duhamel.



Transformers

2007

3 de julio estreno

709.7 millones

de dólares

144 minutos

de duración



La venganza de los caídos

2009

24 de junio estreno

836 millones

de dólares recaudó

150 minutos de duración



El lado oscuro de la luna

2011

29 de junio estreno

1 billón 123 mil millones de dólares

154 minutos de duración



La era de la extinción

2014

27 de junio estreno

1 billón 104 mil millones de dólares



Los humanos de la historia

Cade Yeager

Actor: Mark Wahlberg

Es un padre soltero que no puede vivir de sus inventos y que ya ayudó a los Autobots durante los sucesos de Age of Extinction.



Izabella

Actriz: Isabela Moner

Una niña poco femenina que quedó huérfana tras la Guerra de Chicago vista en Dark of the Moon.



El Coronel William Lennox

Actor: Josh Duhamel

Ex comandante de N.E.S.T y capitán del Ejército de Estados Unidos, quien trabaja en Transformers Reaction Force y ayudó a los Autobots antes de los sucesos de Age of Extinction.



Sir Edmund Burton

Actor: Anthony Hopkins

Es un astrónomo e historiador que conoce sobre la historia de los Transformers en la Tierra.



Viviane Wembly

Actriz: Laura Haddock

Es una profesora de literatura inglesa que será clave a la hora de escudriñar los secretos de los Transformers y su relación con la leyenda del Rey Arturo.



Jimmy

Actor: Jerrod Carmichael

Será uno de los humanos que se involucrarán en el conflicto central que tiene a los humanos y los Transformers en guerra.