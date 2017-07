Autoridades dicen no tener denuncias de 'cobro de piso'

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de las denuncias del sector de la construcción sobre casos de “cobro de piso”, el subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, dijo que la mayoría se trata de casos de extorsión telefónica y fraudes.



José María González dijo que existen dos casos recientes en el ramo de la construcción, que investigan, entre ellos un fabricante de cemento, quien es acosado por un ex empleado que le exige un pago de indemnización.



En otro de los casos, otro empresario de la construcción acusó un robo con violencia y un intento de robo de uno de sus camiones. A los días recibió una llamada de extorsión y de la investigación hasta el momento se ha descartado que los robos y la llamada tengan relación alguna.



“Se trata de casos domésticos, en donde no está involucrado el crimen organizado, no hay indicios que nos hagan pensar eso”, comentó.



La mayoría de los casos, agregó el funcionario, se trata de extorsiones telefónicas realizadas desde otras ciudades, quienes han adquirido tarjetas de celulares con lada de Baja California para hacer parecer más legítimas las amenazas.



“Las recomendaciones son que cuelguen a estas llamadas, que por nada del mundo vayan a depositar y que denuncien inmediatamente”, explicó.



Tampoco la SSPM

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hasta el momento no tiene registrada ninguna denuncia, queja o comentario respecto al “cobro de piso” en la ciudad.



“Es importante resaltar que en la ciudad no tenemos una problemática de cobro de piso, a veces los delincuentes son muy hábiles y enredan a los ciudadanos y los hacen creer que hay una amenaza real”, declaró el titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor.