Estudiantes reunirán firmas contra alza al transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) piden a la ciudadanía que también se manifieste en contra del aumento de las tarifas de taxis y camiones de Tijuana.



Kenyi Grata, una de las estudiantes de UABC, dijo que buscan que la población firme un referéndum con el cual se dé marcha atrás a las nuevas tarifas del transporte público, las cuales irán de 16 a 19 pesos.



“Encontramos muchas irregularidades. A la mayoría de los tijuanenses no convienen las nuevas tarifas que fueron aprobadas sin el consentimiento del interés público”, comentó.



Con el referéndum, dijo, hay posibilidades de que se elimine el incremento tarifario del colectivo.



La estudiante dijo que para recolectar las firmas recurrirán de los diferentes medios de comunicación, además que realizarán videos para concientizar a las personas.



Agregó que también invitan a la ciudadanía a que participe en el curso de capacitación de herramientas legales de participación ciudadana, que será impartido por el Instituto Federal Electoral el viernes 21 de julio, a las 14 horas, en las instalaciones de Canaco.



Protesta por alza

Ciudadanos y estudiantes de la UABC acudieron a las instalaciones de Vialidad y Transporte para manifestarse por el maltrato de los choferes y el aumento de las tarifas del transporte público.



“Yo lo he vivido en carne propia. Una vez que me iba a subir al camión, el chofer intentó bajarme, porque no quise pagarle lo que él supuestamente decía que tenía que pagarle.



“Yo hablé como tres veces a Vialidad y Transporte. Me tomaron el reporte del camión, de la ruta, y qué hicieron. No hicieron nada”, se quejó un ama de casa ante el director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza.



Durante este encuentro los estudiantes de UABC también expresaron su desacuerdo ante las nuevas tarifas del transporte público.