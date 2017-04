Luis Coronel, con los pies en la tierra

TIJUANA, Baja California(GH)

Ser una persona agradecida y con los pies en la tierra, así se define el cantante Luis Coronel, quien ha saboreado el éxito en suelo estadounidense y ahora buscará llegarle al corazón del público mexicano.



Para el originario de Tucson, Arizona las cosas no han sido nada fácil, pues ha tenido que superar la muerte de su papá y vivir en carne propia el arresto que padeció su madre hace un año por parte de migración por ser indocumentada.



"Mi amá está libre, fuera de todo peligro, gracias a Dios, no tiene papeles pero está en ese proceso, No sé. Mi mamá no es una persona mala, se están tramitando sus papeles, hemos pagado a tantos abogados. Mi mamá se queda en Estados Unidos", compartió Luis Coronel en entrevista.



Reconoció el intérprete de "Tenerte", que esas vivencias tan difíciles que le ha tocado vivir, lo han hecho más fuerte, pero sobre todo con la ayuda de la música y el cariño de sus fans.



"Para mí, la vida que viví, antes de tener todo lo que ahora tengo. Nunca me lo imaginé, nunca lo pedí. Fue una vida muy difícil, llegué en un momento que quedé separado de mi familia.



"Por eso (creo), soy la persona que soy, tan agradecido que veo la vida tan diferente. No me envicio en la fama, me envicio en las personas que me siguen, en que miro que quieren ser felices.



"Mucha gente me pregunta de cómo superé la muerte de mi papá, creo que para eso no hay respuesta, creo que uno nunca va a poder contestar esa pregunta.



"Eso es parte de la vida, mi forma de pensar es no disfrutar de la fama, no disfrutar del dinero, sino disfrutar de mi música cuando estoy arriba de un escenario y ver las sonrisas de la gente, eso me encanta", explicó.



El intérprete del Regional Mexicano, a su 21 años, ha tenido la oportunidad de recibir consejos de muchos cantantes de la talla de Espinoza Paz, Julión Álvarez y Pancho Barraza, entre otros.



"Siento que he crecido muchísimo, me he hecho amigo de compositores que ahora están dándole canciones a Julión Álvarez, Banda MS, a la Adictiva, artistas que ahorita están en el número uno.



"Como Luciano Luna, quien me dio la canción "Tenerte", fue un 'boom', creo que ha crecido mucho mi carrera. Por pisar por diferentes disqueras, conferencias de prensa y tanto lugares, he podido madurar", indicó.



Nombre real: Luis Miguel

Coronel Gámez

Nombre artístico: Luis Coronel

Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1996

Lugar: Tucson, Arizona

Ocupación: Cantante

Género musical: Regional mexicano

Discografía: “Con la frente en alto” y “Quiero ser tu dueño”