Buscan que afectado comparezca por caso de presunta extorsión

TIJUANA, Baja California(GH)

Para que pueda avanzar la investigación del supuesto caso de extorsión del ex funcionario Jorge Agraz Fitch, es necesario que el afectado acuda a declarar.



“Aquí lo importante es que el supuesto afectado comparezca ante la Sindicatura para el debido esclarecimiento de los hechos”, declaró la Síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde.



El pasado viernes se dio a conocer a través de algunos medios de comunicación un audio en donde supuestamente Agraz Fitch solicitó miles de pesos a un propietario de un bar para dejarlo laborar horas extra.



Desde que se dio a conocer la información, el ahora acusado abandonó su cargo como Director de Asuntos Internos de la Sindicatura Municipal.



Guzmán Valverde dijo que si no se tiene la declaración de la víctima, el caso pudiera retrasarse ya que hasta el momento no tienen identificado al empresario.



Inclusive consideró pertinente que el primero medio de comunicación facilite datos de cómo se hicieron del audio porqué según saben la grabación no esta completa.



“Para empezar el audio es inaudible en parte de su contenido, yo entiendo que hay más de este audio, no se escucha su totalidad.



Necesitamos saber la verdad histórica de los hechos”, expresó.



Reiteró forzoso recaudar los elementos que acrediten la responsabilidad del ex funcionario poder resolver conforme a derecho y sancionar, ya que su renuncia no lo exime del delito.