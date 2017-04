Piden a comerciantes que identifiquen a los extorsionadores

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante los casos de extorsión que registran los pequeños comerciantes, la autoridad municipal pide que identifiquen a las personas para poderlos sancionar.



“Yo creo que debemos de recibir las quejas bien establecidas e identificando a la personas que los están extorsionando porque no tendremos la posibilidad de hacerlo si ellos no lo identifican”, dijo el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.

En recientes fechas, el presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes en Pequeño, Heriberto Villalobos Rentería, señaló que continuaban siendo víctimas de extorsiones por parte de supuestos funcionarios de gobierno, quienes les piden hasta 500 pesos por irregularidades en sus permisos.

Luévano Ruiz señaló necesario que los identifiquen porque al inicio del año tuvieron casos en donde falsos inspectores acudieron a negocios para solicitar dádivas.

Lo anterior fue dado a conocer durante la entrega de la revalidación de 200 permisos a comerciantes ambulantes de comida en la 5 y 10, Zona Centro y la Garita de San Ysidro.

A quienes se les pidió un cambio de imagen y limpieza en la preparación de sus alimentos.

Inspectores acudirán a revisar que estos no dejen basura en las calles, de lo contrario serán sancionados.