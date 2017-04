Embajador de Haiti supervisa trato a sus compatriotas

TIJUANA, Baja California(GH)

Guy Lamothe, embajador de Haití, estuvo de visita en Tijuana para vigilar que sus compatriotas reciban un buen trato de parte de la comunidad y de las autoridades.



En esta ocasión Lamothe compartió breves momentos con un grupo de mujeres y hombres haitianos del Desayunador Salesiano, en donde reciben un lugar para dormir, asearse y atención médica.



“Mi visita es para ver el tratamiento que mis compatriotas están recibiendo de parte de las autoridades de Tijuana y para evaluar la integración de esa gente en la sociedad”, expresó el embajador de Haití.



Durante su visita, Guy Lamothe explicó a sus compatriotas que sí es posible regularizar su estadía en Tijuana.



“Estamos aquí para sensibilizar a los haitianos a que acudan a migración para regularizarse y para que aprovechen el tiempo que están en Tijuana, pues es una ciudad global y los haitianos deben aprovechar este espacio”.



Para el haitiano Ronald Fildor, quien desde hace cuatro meses llegó a Tijuana, el conversar con el embajador representó una esperanza para mejorar su situación.



“Yo quiero renovar mi pasaporte. El embajador me dijo que debemos renovarlo, porque si no vamos a tener problemas con migración, me dijo que era fácil. Esto es una esperanza por trabajar”, contó.



Cabe señalar que en esta visita el embajador de Haití estuvo acompañado por Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y El Caribe de la secretaría de relaciones exteriores para México; y por Rudolfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración (Inami).