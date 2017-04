Carece BC de ley contra alienación de sus padres

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California no cuenta con una Ley de Protección de Menores de Edad que sufren de alienación parental en procesos de divorcio entre los padres, informó la diputada Eva María Vásquez Hernández.



La legisladora realizará un par de foros para informar sobre la necesidad de crear una ley que proteja a los menores de odios emitidos por un padre contra otro a través de los hijos.



Así como la creación de centros de convivencia donde los menores puedan ejercer su derecho de ver a sus dos padres bajo supervisión y cuidado de psicólogos y personal especializado.



“No es por privilegiar a los padres, es por los derechos de los menores”, dijo la legisladora.



Sin embargo, la ley quedará a medias, porque primero contemplan conseguir la legislación y que entre en vigor, sin que existan los centros de convivencia.



La diputada panista explicó que se requieren recursos que no existen, por lo cual será una segunda etapa conseguir el dinero para elaborarlos.



Detalló que el Poder Judicial del Estado ya cuenta con los terrenos, no así los recursos para la infraestructura y nómina para operar los centros.



Paulina Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Asociación Unidos por el Bienestar del Menor, explicó que hay padres que no pueden ver a sus hijos hasta por varios años, mientras se finiquita el divorcio.



En su caso personal, fueron cuatro meses sin poder convivir con su hija Elena, y sus áreas de convivencias son en restaurantes de comida rápida por breves espacios de tiempo.



En Mexicali se registraron 2 mil 831 solicitudes de divorcio durante el año pasado y en Tijuana la cifra fue de 4 mil 742 casos.



FORO EN MEXICALI



•25 de abril

•17:00 horas

•Teatro de la Casa de la Cultura



Ponentes:



•Tania Jiménez Guadarrama

(Experta en sustracción de menores, convivencia y alienación parental).



•Perito:



Leticia Abrego González

(Especialista en alienación parental).