Localizan a 5 extraviadas en La Salada

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras poco más de 22:00 horas de Operativo grupos de rescate localizando a la familia extraviada durante la noche del sábado en las inmediaciones de Laguna Saldada.



Gabriel Gómez Ruiz, director del Cuerpo de Bomberos informó que fue alrededor de las 17:00 horas del domingo que se supo que las personas arribaron al Cañón de Guadalupe.



Fue desde la noche del pasado sábado que agrupaciones de rescate y bomberos de Mexicali se encontraban realizando un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la zona árida.



Al filo de las 19:30 horas fue que se notificó por reportes que cinco personas del sexo femenino habían ingresaron por la entrada de Pavarotti a la laguna a bordo de una unidad vehicular.



Autoridades de bomberos notificados que momentos después de ingresar en automóvil fue que se presentó una avería mecánica, varando en La Salada.



“Se reportó que ingresaron con dirección hacia el Cañón de Guadalupe, y a 15 kilómetros de la Laguna Salada fue que se presentó el desperfecto mecánico, por lo que notificaron lo ocurrido al 911”, detalló Gómez Ruiz.



Ante el reporte fue que elementos del cuerpo de bomberos despacharon una unidad todo terreno hacia el punto donde se informó se encontraba el grupo de personas.



Posteriormente se solicitó el apoyo de elementos de Grupo de Rescate Aguiluchos y del Escuadrón de Rescate Bravo10, quienes acudieron ante las primeras llamadas realizadas por C4.



A pesar de los esfuerzos de los elementos en la zona no se encontró a las personas o a la unidad en la que viajaban, esto después de recorrer los caminos que se tienen trazados hacia el destino.



Arturo López, comandante del grupo Rescate Aguiluchos Mexicali notificó que se recorrieron durante la madrugada cerca de 35 kilómetros donde se había dicho se encontraban, sin localizar a nadie.



Por la mañana



Ya durante la mañana del domingo se continuó con el operativo, donde la Procuraduría de Justicia del Estado comunicó que se encontró la unidad que se cree pudo pertenecer a las personas que realizaron el reporte, pero no se pudo confirmar.



Si saldrá a ?zonas agrestes...

Recomendaciones



Al momento de realizar esta clase de excursiones se pide por autoridades que si no se cuenta con alguna experiencia sobre las zonas que se visitan preferentemente no se realicen.



Avisar a Protección Civil el ingreso a la zona, así como el día en que se pudiera dar la salida, para que las autoridades estén atentas, así como avisar cuando se regrese del destino

Transportarse en un vehículo alto, de preferencia doble tracción , que se encuentre en buenas condiciones mecánicas, así como llevar herramienta y accesorios básicos para reparaciones pequeñas y cambios de llantas.



Llevar agua para ingerir en abundancia debido a que se desconoce el tiempo que podría encontrarse internados en la zona.



El contar con algún aparato de comunicación vía satelital, ya que los teléfonos pueden quedar incomunicados debido a los lugares, y perder la señal.



Cosas que no deben de faltar es la comida en abundancia, tener conocimiento sobre el manejo de la brújula y de los mapas, contar con cuerdas por si es necesario el subir o bajar por alguna situación.