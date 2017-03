Qué viaje musical con Bosé!

TIJUANA, Baja California(GH)

Un camino sorono de cuatro décadas impregnadas de grandes éxitos que el propio Miguel Bosé ha sabido mantener como su esencia, aunado a una presencia que cautiva; eso dejó ver en su show del sábado pasado para el público de Tijuana.



Era una noche especial, el cantante español de 60 años, compartió un viaje musical al pasado desempolvando esas canciones que marcaron su vida musical en sus primeras visitas a México.



El recorrido iniciaría a las 22:03 horas, ante la presencia de un intérprete que se dejó ver a través de las pantallas gigantes "sereno", como el título de su canción.



El entusiasmo y los aplausos no se hicieron esperar de las cerca de 8 mil personas que se reunieron en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana que disfrutaron de la entrega y sensibilidad del artista.



"Buenas noches Tijuana, bienvenidos a este paseo musical por cuarenta años de canciones, cuatro décadas de cantarles mis canciones", compartió Bosé en una noche que se dejó ver muy emocionado.



Acompañado de siete músicos y tres coristas, el cantante se daría a la tarea de cantar temas como: "Duende", "Nena", "Aire soy", "Amo", "Mirarte" que fueron calentando el ambiente musical.



"Tijuana soy un hombre de paz, creo en la paz, la cultura de la paz, quiero dejar un legado de paz a mis hijos, voy hacer lo que tenga que hacer para que este mundo tenga paz, necesito aliados", compartió.

Bosé, agregó que rechaza la construcción de más muros, no quiere muros, odia los muros, que mejor que juntos construir un mundo mejor para todos, fue el preámbulo para cantar "Nada particular", tema dedicado a los inmigrantes.



El rumbo musical aterrizaría en un momento acústico, entonando de manera especial aquellas canciones como: "Amiga", "Morir de amor", "Creo en ti", "Don Diablo", "La chula", que despertaron la nostalgia de los presentes.



De manera especial hizo referencia a la melodía "Estaré", que está escrita de manera especial para sus cuatro hijos, la cantó de manera muy emotiva.



Ya para cerrar la noche, Bosé interpretaría "Siempre en mi mente", "Morena mia", "Si tu no vuelves", para anunciar su retirada del escenario, pero el público no lo dejó ir y tuvo que salir dos veces más para cantar.



"Bambú", "Pensando en tí", "Amante bandido", "Hacer por hacer", para cerrar a las 00:07 con"Te amaré".