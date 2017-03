Nutren su creatividad en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Siempre regresar al lugar donde comenzó todo genera gran energía, y eso les sucede a Jorge Gutiérrez y Sandra Equihua, cada vez que visitan Tijuana.



Los creativos tijuanenses, quienes han triunfado en Hollywood con la serie “El Tigre: Las Aventuras de Manny Rivera” y de manera reciente con el filme “El libro de la vida” coincidieron que la frontera les da esa carga de creatividad que no encuentran en otro lugar.



“La energía que vemos en Tijuana, el talento joven que estamos viendo en Tijuana, el no miedo a ideas nuevas, nos tiene alimentadísimos, llegamos en un vochito y nos vamos en un tráiler lleno de inspiración”, coincidieron los artistas visuales.



Durante la entrevista que concedieron a FRONTERA desde el Consulado Americano en esta ciudad, tanto Gutiérrez como Equihua agregaron que se llevan de nuevo ese espíritu a no tener miedo que solo se gesta, en esta esquina de Latinoamérica.



“Hay unas tradiciones tan antiguas (en el país) que aquí en la frontera no nos da miedo a reinventarlas y tratar cosas nuevas, esa es la lección que aprendimos, aunque ya estamos un poco más viejos, nos inspirarnos de ese espíritu joven que tiene la frontera”, destacó Gutiérrez.



Por su parte, ella agregó que le gustó ser testigo de cómo los jóvenes fronterizos pueden hacer que esta zona geográfica renazca como un lugar cultural.



“Cuando yo estaba chica y estudiaba en la Lázaro (prepa federal) hacíamos todo lo posible por hacer que creciera el arte, donde nos juntábamos y poníamos (a la venta) cosas que estaban pasando dentro de la cultura, era muy difícil que pegara, porque mucha gente no entendía”, destacó Equihua.



Reconoce la creativa que hoy en día, el efecto unión entre las nuevas generaciones, genera armonía y se hace una mezcla de especialidades como el diseño con gran talento, que a la larga dará grandes frutos.



“Para mi Tijuana, es la última esquina de Latinoamérica, aquí es donde la ola cultural choca y pega con Estados Unidos, Tijuana se defiende y tiene muy plantadas sus raíces, pero al mismo tiempo se reinvente es lo fuerte de Tijuana”, sostuvo Gutiérrez.





.- Ambos egresaron de la Ibero Tijuana

.- “El Tigre: Las Aventuras de Manny Rivera” está inspirado en Tijuana y su infancia

.- Están desarrollando un cortometraje en realidad virtual para Google, el tema la lucha libre

.- Gutiérrez ya escribe la segunda parte de “El Libro de la Vida”

.- Siempre les apasiona estar en exhibiciones con sus proyectos en galerías

.- Al ser padres de Luca, un niño con autismo, enfocarán su talento en ello para despertar conciencia