Marchan miles a favor de paz y de migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Miles de tijuanenses acudieron este domingo a la "17 Marcha por la Vida, la Paz y los Migrantes", cuyo mensaje se enfocó en la situación que estos últimos están viviendo en la región.



Convocado por la Arquidiócesis de Tijuana, llrededeor de las 8:40 horas el contingente partió a las afueras del predio en donde hasta hace unos años se encontraba el Toreo de Tijuana.



De acuerdo a los organizadores, se calculó una participación de alrededor de 30 mil personas a lo largo del recorrido que concluyó en el Auditorio Municipal "Fausto Gutiérrez Moreno" con una multitudinaria misa, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), estimó que la marcha alcanzó alrededor de 10 mil personas.



Por los migrantes



“Yo pido a todas nuestras autoridades de los distintos niveles en Tijuana que estén en contacto ciudadano con nuestra realidad migrante y que se den cuenta que necesitamos dar una respuesta en este momento de la historia para prevenir situaciones difíciles que se puedan presentar hacia el futuro”, expuso Francisco Moreno Barrón, arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana.



Son una bendición, dijo, y atender a los migrantes da la oportunidad a los tijuanenses de verse como una comunidad solidaria, una comunidad que no construye muros, sino puentes de relación y humildad entre los seres humanos.



A nombre de la comunidad católica, Moreno Barrón ofreció su mano amiga para migrantes nacionales y extranjeros, para que nunca les falte ayuda de instituciones, de iglesias y del gobierno.



Durante esta manifestación pacífica participaron ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de violencia.



“Me duele mucho lo que pasa en mi ciudad. Yo pido porque nadie más sufra lo que en ese momento yo sufrí”, expuso una mujer quien se identificó como Josefina.



“Estoy a favor de la vida, no debemos tener indiferencia ante las personas de diferente color de piel a las que les hacen bullying, o que no hablen nuestro idioma”, comentó Alejandra Sabin, una de las muchas jóvenes que participaron en el recorrido.



Finalmente, el Arzobispo de Tijuana expresó que la comunidad católica que la iglesia no vive para sí misma, sino para los demás.

"Jóvenes, adultos y niños expresen que estamos para servir al pueblo, a la sociedad, queremos colaborar para construir una mejor sociedad, en Tijuana, en California, en México y en el mundo”, apuntó.