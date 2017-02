TLC no es indispensable para México: Coparmex

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la incertidumbre que existe en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre una renegociación o cancelación del mismo, durante su visita a Ensenada, el Presidente Nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, manifestó que México puede sobrevivir sin el.



El líder empresarial refirió que actualmente está transcurriendo el plazo de 90 días para que el Congreso de Estados Unidos faculte en su caso al poder ejecutivo para iniciar la renegociación del TLC.



“Esperamos que haya una negociación inteligente por parte del gobierno mexicano, tenemos que tener mucha claridad sobre cuáles temas no podemos ceder y si por alguna razón Estados Unidos decide apartarse del TLC, tampoco va a ser el fin del mundo, inmediatamente entran en vigor las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, declaró.



El Presidente Nacional de Coparmex reconoció que lo más óptimo es que permanezca el TLC, sin embargo, no debe ser a cualquier costo, ya que un mal tratado sería un peor escenario que recurrir a las reglas generales de la OMC.



“Podemos vivir con y sin TLC, si tiene que modernizarse, no fue perfecto en su momento de aprobación, con un tratado renegociado o sin tratado, México va a seguir adelante con su relación económica con Estados Unidos”, opinó.



Gustavo de Hoyos destacó que México tiene 11 tratados con 46 países, es por eso que desde hace más de 20 años se ha formado un consejo consultivo para relaciones comerciales internacionales, del cual forma parte la Coparmex y estará muy al pendiente de lo que ocurra con el TLC.



“La principal ventaja del TLC es que la gran mayoría de los productos están en tasa cero y tiene aportaciones importantes en certeza jurídica para los inversionistas, por eso le hemos dicho al gobierno federal que aun en el caso de que Estados Unidos quisiera renunciar, México tiene que quedarse dentro aunque sea solo con Canadá, porque eso habla del respeto a als normas internacionales”.



Luego de una reunión con los empresarios de Ensenada, mencionó que en Ensenada al igual que en todo el país, uno de los temas más preocupantes es la fragilidad del estado de derecho, que se traduce en corrupción, falta de transparencia e inseguridad.



“La gran tragedia de México es que a pesar de que el auditor superior de la federación ha documentado y entregado al Congreso pruebas contundentes de como se ha saqueado el erario público, no pase nada, el sistema está viciado y no permite que las observaciones se traduzcan en denuncias, posteriormente en juicios y eventualmente en prisión para los responsables”, apuntó.