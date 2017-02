Aqueja a vecinos acumulación de basura

ENSENADA, Baja California(GH)

Los vecinos de la calle San Telmo, en el fraccionamiento Nueva Ensenada, expresaron su inconformidad ante la ausencia de camiones recolectores de basura, ya que, aseguran, desde hace una semana no se les ha brindado el servicio.



Además, señalaron que no sólo se trata de la falta de recolección, sino que los perros callejeros jalan y sacan la basura de los botes, esparciéndola por la banqueta.



Pedro Díaz, habitante del fraccionamiento, indicó que no ha visto pasar al camión recolector de basura, mismo que, aseguró, debe pasar los lunes a primera hora y aún no pasaba.



“Es incómodo porque pasan los perros o pasan los señores que se dedican a andar juntando, hacen un tiradero y rompen las bolsas”, dijo.



La señora Guadalupe Hernández, también vecina, explicó que el problema es porque tardan hasta una semana en recoger los deshechos, aunque son pocas las ocasiones en las que sí se les ve cada tercer día.



“A veces amanece todo el tiradero porque los perros la desbaratan o la traen de otra parte, porque las personas dejan las bolsas abajo”, criticó.



En tanto, el señor Martín, quien también reside en la calle San Telmo, comentó que él está seguro que los deshechos se recogen cada martes, por lo que no consideró que exista una falta de recolección de basura.



“Ahorita ha estado bien, en ocasiones pasadas sí se juntaba mucha, pero han estado pasando regularmente los martes“, presumió.