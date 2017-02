Jorge Nava repite al frente de Coparmex

ENSENADA, Baja California(GH)

Con la encomienda de fortalecer al sector empresarial, apoyar a los emprendedores y coadyuvar en la mejora de la ciudad, se llevó a cabo la toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Ensenada, que por segundo año consecutivo es encabezado por Jorge Nava Jiménez.



“Es sumamente importante que contemos con las herramientas suficientes para generar nuevas empresas, por eso hemos insistido en que los programas de apoyo social y de desarrollo empresarial sean los adecuados y que no se conviertan en venta de votos, que se traduzcan en un efectivo desarrollo económico para el país”, expresó.



En relación a los problemas que enfrenta el 22 Ayuntamiento con la prestación de servicios públicos como la recolección de basura, bacheo en las principales vialidades y luminarias nuevas que no funcionan en su totalidad, el empresario consideró que es urgente la reestructuración financiera.



“Existe un déficit de casi el 35% entre los ingresos y los egresos del Municipio, ninguna familia, empresa o gobierno puede subsistir si gasta más de lo que gana, la reestructuración financiera debe reducir los costos al máximo y buscar nuevas alternativas para allegarse de fondos”, indicó.



Nava Jiménez consideró que uno de los temas más preocupantes para la iniciativa privada es el incremento de los índices delictivos, ya que Ensenada siempre ha sido considerada como la ciudad más segura del Estado, sin embargo en los últimos meses se han disparado los delitos de alto impacto.



“Muchos decían que en Ensenada el narcotráfico no opera y es una de paz, pero vemos que eso ya pasó a la historia, los asesinatos de los últimos meses son producidos por la operación de bandas de la delincuencia organizada”, lamentó.



Asimismo, sobre el posible incremento de tres pesos al transporte público, el Presidente de Coparmex Ensenada dijo que recientemente se reunió con los transportistas y aunque entiende su postura, también comprende la situación que actualmente enfrenta la ciudadanía.



“Los transportistas nos platicaron que desde el 2010 mantienen las mismas tarifas, pero también debemos de reconocer que es una demanda de la ciudadanía el mejoramiento del servicio, es buena la propuesta de un aumento paulatino y coordinado a través de una comisión de transporte y de un programa que permita el mejoramiento de las unidades y de las vías de comunicación”, concluyó.





Consejo Directivo



Presidente

Jorge Nava Jiménez



Vicepresidente

Marco Isaac Navarro Steck



Secretario

Roberto Jaime Córdova



Tesorero

Martin Guillermo Muñoz Barba



Consejeros nacionales

Isidro Ernesto Conde Coronado

Raúl Villarreal Álvarez



Revisor

Sergio Rodríguez Chávez