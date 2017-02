¿Cómo decirle a nuestro hijo que nos vamos a divorciar?

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO

“Sandra” y “Erick” acudían a terapia individual y de pareja de manera constante desde hacía un año aproximadamente por problemas de infidelidad y celos; finalmente decidieron que lo mejor para ellos sería divorciarse pero tenían temor de “afectar sicológicamente” a su hijo de 5 años.



“Sandra” comentó que sus padres también se divorciaron cuando ella era una niña y que sufrió mucho porque su madre no permitía que ella y sus hermanos vieran a su padre y todo el tiempo hablaba mal de él; “Aunque yo no quiero actuar como mi mamá, me da tristeza darme cuenta que algunas veces actúo como ella; por una parte quisiera que ‘Erick’ no se fuera de la casa, pero la verdad es que no puedo tolerar más esta situación ya que ha sido infiel varias veces, pero me da mucho coraje que el niño lo busca más a él y tengo miedo de que me culpe cuando se vaya de la casa”.



“Erick” se resistía a decirle la verdad a su hijo y había pensado en decirles que por su trabajo se tendría que ir a vivir a otra ciudad y que por eso ya no los vería todos los días.



“La verdad me da mucho temor que le pueda decir su mamá, porque cuando se enoja no piensa; la terapia le ha ayudado mucho, y yo sé que yo tuve la culpa, pero se pone a gritarme y aunque el niño esté en su cuarto todo se escucha”.



A pesar de las diferencias entre ellos como pareja, estaban de acuerdo en una cosa: No querían dañar a su hijo, por eso querían saber si podrían llevar al niño a la terapia y que la sicóloga le explicara que sus papás se iban a divorciar.



Se les explicó que no sería el terapeuta quien le diera la noticia a su hijo, sino que tendrían que ser ellos mismos y que estuvieran alerta a los cambios que pudiera presentar; en caso necesario se les recomendaría una sicóloga de niños y adolescentes para que lo valorara.



ANÁLISIS DEL CASO



Actualmente muchas de las parejas que se divorcian tienen hijos.



Con frecuencia los padres que están en este proceso se preocupan sobre el efecto que pudiera tener sobre sus hijos el hecho de divorciarse.



Los hijos podrían sentirse asustados y confundidos, o incluso algunos se sienten culpables y asumen la responsabilidad de tratar de reconciliar a sus padres.



El hablarle a los niños acerca del divorcio es difícil, pero los siguientes consejos pueden ayudar a los niños y los padres con el reto de enfrentar estas conversaciones:



• No lo mantenga en secreto o espere hasta el último momento.

• Infórmeselo a su niño junto con su pareja.

• Dígale que el divorcio no es por culpa de él o ella.

• Admita que esta situación será penosa y desconcertante para todos.

• Asegúrele a su hijo que los dos aún lo quieren y que siempre serán sus padres y siempre lo van a querer.

• No discuta con su hijo las faltas o los problemas que tienen entre cada uno de ustedes como pareja.



Los padres deben estar alerta a las señales de estrés persistentes en su hijo o hijos. Los niños pequeños pueden reaccionar poniéndose más agresivos, negándose a cooperar o ser menos sociables.



Los niños mayores pueden sentir mucha tristeza o experimentar un sentimiento de pérdida. Los problemas de comportamiento son muy comunes, por lo tanto pudiera tener problemas en la casa y en la escuela. En la etapa de adolescencia o como adultos, los hijos de parejas divorciadas a menudo pueden tener problemas en sus relaciones y con su autoestima.



Los niños tendrán menos problemas si saben que su mamá y papá continuarán actuando como padres y que ellos los seguirán ayudando aun cuando el matrimonio se termine y el padre y la madre ni vivan juntos.



Los pleitos prolongados sobre la custodia de los hijos o el hecho de tratar de que los niños se pongan de parte de la mamá o del papá les pueden hacer mucho daño a los hijos y puede incrementar el daño que les hace el divorcio.



Las investigaciones demuestran que los niños se desarrollan mejor cuando los padres tienen la capacidad de cooperar para su bienestar.



La obligación persistente de los padres por lograr el bienestar de los hijos es vital. Si el niño muestra indicios de estrés, los padres deben consultar a su médico familiar o pediatra para que los refiera con un siquiatra especialista en niños y adolescentes para que le haga una evaluación y les dé tratamiento. Además es importante reunirse con los padres para ayudarles a que aprendan qué hacer para que el estrés del divorcio sea más fácil para toda la familia. La sicoterapia tanto para los niños de una pareja divorciada y para los padres puede ser de gran beneficio.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.