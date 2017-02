Evaluará Comice TTR situación del tráfico vehicular en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El Comité de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito (Comice TTR) evaluará los problemas de tráfico que enfrenta la ciudad.



"Entendemos que es un problema muy severo y por todos conocido porque está colapsada la ciudad, no tenemos tiempos rápidos de movilidad", declaró el presidente del organismo, Luis Carlos Soto.



Especificó que van a generar comités para realizar análisis y llevar propuestas de movilidad que desatoren los problemas viales.



"Lo que se tiene que generar son estudios, primero conocer la intensidad de tránsito que tenemos, la cantidad de vehículos que tienen el padrón y saber qué capacidades tienen las vialidades para poder saber qué procedimientos usar", detalló.



El utilizar más el transporte público es una solución, dijo, pero en Tijuana la población no está acostumbrada.



"La ciudad ha sido absorbida por el tránsito, aquí generalmente todos usamos vehículos, el sistema de transporte que es la solución para el problema de tránsito, no se usa, no estamos acostumbrados", agregó.



Soto refirió que no se han construido vialidades nuevas en el Centro de la ciudad y quedaron rebasadas por la cantidad de tránsito que se mueve.